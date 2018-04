Kreće nova saborska sjednica, slijede tri paklena dana u Saboru

Dva tjedna saborski su se zastupnici odmarali zbog Uskrsa, no već od danas kreću s udarničkim ritmom te će u tri dana odraditi sve najvažnije i najatraktivnije točke dnevnog reda

Što se tiče opoziva Dalić, teško je vjerovati da bi oporba mogla srušiti potpredsjednicu Vlade , no kada je inicijativa pokretana, u oporbi su se nadali da bi za njenu smjenu mogli glasati i neki zastupnici vladajuće većine, poput SDSS-a , koji se još nije jasno izjasnio o tome. Jednako tako, spekuliralo se i da bi protivnici Istanbulske konvencije iz HDZ-ovih redova mogli glasati protiv Dalić. No uz pokojeg oporbenog zastupnika, koji neće biti na glasanju, gotovo je sigurno da oporba neće uspjeti skupiti većinu.

No dan odluke o Dalić, ali i o Istanbulskoj konvenciji, bit će u petak. Glasanje je planirano za podne, a prije toga zastupnici će odraditi raspravu o izvještaju premijera o sastancima Europskog vijeća.

Ništa manje buran dan zastupnici neće imati i u četvrtak, kada je na dnevnom redu za raspravu zahtjev oporbe za iskazivanje nepovjerenja potpredsjednici Vlade i ministrici gospodarstva, poduzetništva i obrta Martini Dalić. Opoziv je zatražila gotovo cijela oporba, a zamjeraju joj angažiranje savjetnika za restrukturiranje u Agrokoru, odnosno bivše tvrtke sada već bivšeg izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka . Zamjeraju joj i to što se, kako stoji u zahtjevu, nije izuzela iz odluka o Ini, ali i što je, kako tvrde, zagovarala izgradnju termoelektrane Peruća. Vlada je u očitovanju odbila optužbe oporbe, a među ostalim, i zbog oporbene greške u kojoj su Peruću umjesto jezerom nazvali rijekom.

U slučaju glasanja o ratifikaciji Istanbulske konvencije ne bi trebalo biti problema i ona će biti potvrđena. No znakovito će biti vidjeti kako će glasati HDZ-ov Klub zastupnika. Već ranije neki od njih, poput Davora Ive Stiera, Mire Kovača, Milijana Brkića ili Steve Culeja, jasno su rekli da će biti protiv Konvencije. Postoji mogućnost da u trenutku glasanja netko od protivnika ne bude u sabornici i na taj način ga izbjegne, a hoće li biti takvih, teško je procijeniti. Iako je šef HDZ-a Andrej Plenković prije neki dan dao do znanja da ne bi trebalo biti sankcija za one koji će glasati protivno stavu stranke, Davoru Ivi Stieru jasno je poručio da, ukoliko glasa protiv, ne može više biti politički tajnik HDZ-a.

Problem prilikom ratifikacije mogla bi stvoriti jedino većina kojom će Konvenciju trebati potvrditi. Naime, još nije jasno je li za ratifikaciju potrebno minimalno 39 ili minimalno 76 glasova. Ukoliko je potrebno minimalno 76 glasova, HDZ će morati paziti da prikupi svaki glas koji može. 'Još se vode rasprave oko toga, a moje je mišljenje da ne treba 76 glasova, nego obična većina zastupnika koji će u tom trenutku biti u sabornici. Vidim da ugledni stručnjaci ne dijele to mišljenje, pa ćemo vidjeti kakvo će biti mišljenje Odbora za Ustav i temeljem toga ćemo se ponašati', rekao je u utorak šef Sabora Gordan Jandroković.