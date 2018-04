SDP priprijetio Plenkoviću zbog 'paleolitskog' Obiteljskog zakona: Tek ćete vidjeti što je cirkus!

Novi Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona, očekivano, ne sadrži kontroverznu definiciju obitelji, ali dio drugih odredbi čije je izbacivanje resorna ministrica Nada Murganić najavljivala ostale su i u sadašnjem prijedlogu: izvanbračne zajednice nisu u potpunosti izjednačene s bračnima, izvanbračni parovi mogu posvajati djecu samo ako 'postoje opravdani razlozi na strani djeteta', razvod roditelja maloljetne djece pokretat će se na sudu umjesto pri centru za socijalnu skrb...

Ovaj Nacrt prijedloga drugi je pokušaj ove Vlade da izmijeni obiteljsko zakonodavstvo: prvi prijedlog Obiteljskog zakona upućen je u javnu raspravu krajem rujna prošle godine, no povučen je nakon manje od 24 sata - prije svega zbog definicije obitelji, koja je bila vrlo uska i isključivo vezana uz djecu pa tako parovi bez djece po toj definiciji nisu činili obitelj, pisao je J utarnji list.

Ministrica Murganić, koja se zbog toga ispričala javnosti, najavila je novi prijedlog zakona najkasnije do kraja lanjskog listopada. No, tek je sada konačna verzija upućena partnerima na usuglašavanje. Ono bi, kažu u Ministarstvu, trebalo završiti do svibnja, kad bi javnosti trebao biti predstavljen konačni prijedlog zakona.

Na nacrt Zakona reagirali su na Facebook SDP-ovci Arsen Bauk Bojan Glavašević i Peđa Grbin.

Grbin je naveo kako je SDP prije četiri godine napravio veliki civilizacijski iskorak i potpuno, u svim pravima, ali i obvezama, izjednačio bračnu i izvanbračnu zajednicu.