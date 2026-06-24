Kraj jedne ere: Srušen je Vjesnikov neboder

Teška mehanizacija koja je posljednjih tjedana rušila Vjesnik kat po kat, danas je srušila i posljednje ostatke poznate zgrade

Zgrada Vjesnika koja je godinama bila prepoznatljiv dio zagrebačke vizure, a koja je izgorila u požaru koji je izbio 17. studenog 2025. godine, u potpunosti je srušena. Na mjestu na kojem je desetljećima stajao prepoznatljivi neboder, sad se nalazi samo hrpa građevinskog otpada koji čeka na odvoz.

Očekuje se da bi se to trebalo dogoditi u sljedećih desetak dana, kako bi se normalizirao promet Slavonskom avenijom, koji je od požara prvo bio prekinut, pa onda preusmjeren. Podsjetimo, 67 metara visok neboder na križanju Slavonske avenije i Savske ceste u Zagrebu, najpoznatiji je bio kao sjedište bivše novinsko-izdavačke kuće Vjesnik, a izgrađen je početkom 1970-ih prema projektu Antuna Ulricha mlađeg.

Vjesnik rušenje Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler



Vjesnik rušenje Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler