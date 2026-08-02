Kaos u Konavlama zbog kolone prema Crnoj Gori: 'Teror, sramota. Ovo traje već 30 godina'

Dio vozača pokušavao je pronaći alternativni put, a neki su se kretali i suprotnim smjerom. Kolone rade probleme i lokalnom stanovništvu. Dio vozača pokušava izbjeći glavnu prometnicu skretanjem kroz naselja, zbog čega su blokirani prilazi kućama i lokalnim cestama. Stanovnici pojedinih mjesta teško dolaze kući s posla ili se ne mogu uključiti u promet.

'Ogroman je ovo problem za mještane koji zapravo ne mogu do svojih kuća. Ima tu svega, strpljenje vozača je stvarno pri kraju, oni koji se duže vrijeme voze već sad polako izlaze, zapravo cijeli dan izlaze iz vozila, hodaju po cesti', izvijestila je Viteškić. Rekla je i da su neki ljudi odlučili krenuti pješice u Crnu Goru.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sarah Viteškić izvijestila je nešto prije 17 sati da se situacija nije poboljšala. Kolone su se tek povremeno pomicale. Na terenu su bili policija, vatrogasci i pripadnici drugih službi.

'Ovo je sramota da se u sredini koja donosi pare državi ništa nije pomaklo. Ovo je učmala situacija koja traje 30 godina', poručio je mještanin Đuro. Turisti koji su satima čekali u koloni također nisu skrivali ogorčenje. '25 godina smo u Italiji. Nikada nam se ovo nije dogodilo. Sramota za ovu zemlju, sramota. Doviđenja, doviđenja', komentirali su za Dnevnik Nove TV u razgovoru s reporterom Goranom Latkovićem.

Vera iz Crne Gore rekla je da je u koloni provela 16 sati s djetetom s autizmom. '16 sati to ne ide stvarno, to je previše, imam dijete s autizmom i da čekam s njim on hoće da poludi', rekla je. Pero iz Karasovića opisao je kako gužve utječu na svakodnevni život stanovnika. 'Ovo je jednostavno teror, teror jer ne možemo funkcionirati. Cijelu noć smo budni jer non stop su policijske sirene, ljudi se svađaju. Velika je nervoza', ispričao je.

Vatrogasci putnicima dijelili vodu, pomoć nudili i mještani

Vatrogasci iz Konavala dijelili su putnicima vodu, a pojedini mještani ljudima iz kolone dopuštali korištenje svojih toaleta.

'Došlo je do zakrčenja svih lokalnih cesta. Ne daj Bože da dođe do neke ugroze, kao što je požar. Nastala bi opća katastrofa', komentirao je ranije načelnik Općine Konavle Božo Lasić. Problem na prometnicama započeo je još u subotu navečer, a načelnik otkriva da gotovo cijelu noć nije oka sklopio. Dodao je da mu je ovo najstresniji dan na poslu otkako je načelnik.

Usporena kontrola na crnogorskoj strani

Putnici i stanovnici okolnih mjesta bili su frustrirani jer zbog blokiranih prometnica nisu mogli normalno doći do svojih domova. Turisti koji su satima čekali u koloni također nisu skrivali koliko su ogorčeni. Glavni razlog zastoja nije novi sustav evidentiranja ulazaka i izlazaka iz Europske unije, nego - sporiji ulazak vozila u Crnu Goru.

Zbog usporene kontrole na crnogorskoj strani, na graničnom prijelazu Debeli Brijeg, kolona se protegnula do hrvatskog prijelaza Karasovići, a onda se prelila na prometnice diljem Konavala.

'Spojili su se granični prijelazi i zapravo su se posljedično sve te kolone prelile na ceste Konavala. Ono što treba svakako reći je da ovo nije problem koji je nastao preko noći, duže vrijeme se upozoravalo i na taj problem tranzitnog prometa, na vrlo ograničenu cestovnu infrastrukturu', izvijestila je Viteškić.

Iz granične policije naveli su da je riječ o najprometnijem vikendu u godini te da je tim područjem prošlo više od 40.000 vozila. 'Stvar je prvenstveno u cestovnoj infrastrukturi, ogromne kolone se već formiraju na izlazu s autoceste, na Karamatićima. U jednom dugom nizu dolaze na granični prijelaz, a mi imamo infrastrukturu do graničnog prijelaza - takvu kakvu imamo', rekao je Antun Ljubić iz Službe za granicu PU dubrovačko-neretvanske.