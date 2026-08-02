Pukla guma ili nešto opasnije? Zrakoplovni sudski vještak analizirao incident na splitskom aerodromu

Riječ je o Airbusu A320 na Iberijinu letu IB0945 iz Madrida. Nakon slijetanja pukla je guma na prednjem stajnom trapu, odnosno na kotačima ispod nosa zrakoplova, zbog čega avion nije mogao napustiti uzletno-sletnu stazu . Putnici nisu bili ozbiljno ugroženi pa je događaj službeno klasificiran kao incident . Točan uzrok trebala bi utvrditi tehnička istraga koju mora provesti avioprijevoznik. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu izvijestila je u subotu kako pokreće sigurnosnu istragu.

Nakon što je Iberijin Airbus u subotu zbog puknuća gume ostao na pisti splitske zračne luke Sveti Jeronim, zrakoplovni sudski vještak Tonči Peović napisao je na društvenim mrežama da uzrok incidenta možda nije bio samo oštećenje gume . Prema njegovoj procjeni fotografija zrakoplova, trebalo bi istražiti je li se prednji kotač tijekom slijetanja zakrenuo ili zaglavio u pogrešnom položaju, piše Slobodna Dalmacija.

Peović, bivši direktor zračnih luka u Dubrovniku, Zagrebu i na Braču te stručnjak za sigurnost zračnog prometa, smatra da bi slučaj mogao biti ozbiljniji nego što se na prvi pogled čini.

Na svom profilu na Facebooku podsjetio je na incident Airbusa A320 iz rujna 2005. godine u Los Angelesu. Na letu kompanije JetBlue prednji se kotač zaglavio poprečno, pa je pilot morao prisilno sletjeti. Snimka slijetanja proširila se u javnosti zbog dramatičnih prizora iskrenja i struganja prednjeg kotača po pisti.

Nakon tog incidenta Airbus je naredio pregled zrakoplova proizvedenih od 2003. godine, instaliranje novog softvera i zamjenu jednog od ventila koji upravljaju prednjim kotačem. Cilj tih mjera bio je spriječiti da se kotač pri spuštanju zaglavi u poprečnom položaju.

Airbus je u svom biltenu naveo: 'U posljednjih 15 godina Airbusu je prijavljeno vrlo malo slučajeva otpreme s neispravnim NWS-om na zrakoplovima obitelji A320. Otprema zrakoplova s ​​neispravnim NWS-om zahtijeva operativne mjere opreza koje su objašnjene u pridruženom operativnom postupku. Iz tog razloga, i kako bi se izbjeglo ponavljanje takvog događaja, stavka 32-51-01 upravljanja nosnim kotačem bit će uklonjena iz MMEL-a.'

Iberijin Airbus proizveden 2004.

Iberijin Airbus koji je ostao na splitskoj pisti, registarske oznake EC-IZH, proizveden je 2004. godine. Peović zato smatra da bi trebalo provjeriti je li na njemu došlo do problema sličnog onome zbog kojeg je Airbus prije dvadesetak godina uvodio korektivne mjere.

Na temelju fotografija objavljenih u medijima procjenjuje da se prednji kotač možda nekontrolirano zakrenuo ili zaglavio poprečno. Takav bi kvar bio ozbiljniji od običnog pucanja gume jer bi mogao otežati upravljanje zrakoplovom nakon dodira s pistom.

Za razliku od incidenta u Los Angelesu, na fotografijama iz Splita ne vidi se da je metalni naplatak strugao po pisti. No Peović smatra da položaj prednjeg stajnog trapa pokazuje da je bio izložen velikom opterećenju i da se pritom iskrivio. Zrakoplov je konstruiran tako da može podnijeti pucanje ili gubitak tlaka u jednoj gumi. Zato Peović postavlja pitanje kako je samo pucanje jedne gume moglo potpuno zaustaviti avion na pisti.

Jedno od mogućih objašnjenja jest da se prednji kotač zakrenuo, nakon čega se guma pomaknula ili odvojila od naplatka, izgubila zrak i ostala oštećena. Riječ je, međutim, samo o stručnoj procjeni na temelju fotografija, a ne o službenom zaključku istrage.

'Na snimkama se vidi iskrivljenja noge prednjeg stajnog trapa te se očekuje dugotrajan popravak na platformi zračne luke Split, koja u trenutnim vršnim opterećenjima, ima nedostatak parking pozicija, pa će avion tijekom popravka prouzročiti dodatne probleme', napisao je Peović na Facebooku.

Konačan uzrok incidenta bit će poznat tek nakon tehničkog pregleda zrakoplova i istrage.