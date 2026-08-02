na korak do 40°C

Istra i Kvarner gore: Pogledajte gdje su danas izmjerene najviše temperature

M.Či.

02.08.2026 u 18:28

Pula: Havajska plaža na Verudeli raj je za kupače i ljubitelje skokova sa stijena
Pula: Havajska plaža na Verudeli raj je za kupače i ljubitelje skokova sa stijena Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Hrvatska se prži pod kolovoškim suncem u još jednom toplinskom valu

DHMZ je izdao meteoalarm za gotovo cijelu zemlju, a da je situacija zaista paklena pokazuju i podaci o najvišim izmjerenim temperaturama u Hrvatskoj.

Prema njihovim podacima i mjerenjima, vrhunac su temperature dosegnule oko 16 sati, kad je rekorder bio Senj sa službeno izmjerenih 39,6°C.

Slijedi Rab s 39,2°C te riječki aerodrom s 38,6°C. U Rijeci je u 16 sati izmjereno 38,1°C, a u Pazinu okruglih 38°C.

vezane vijesti

Gotovo cijela Hrvatska grije se na više od 30°C, a prema podacima DHMZ-a samo su dva mjesta izbjegla taj toplinski val.

Tako je na Puntijarki, na zagrebačkoj Medvednici izmjereno 29,2°C, a najhladnije je bilo na Zavižanu gdje je u 16 sati izmjereno 'samo' 25,2°C.

Inače treba istaknuti kako je jučer, maksimalna temperatura od 39,6°C izmjerena u Rijeci, dok su Kukuljanovo i Knin bili 'hladniji' tek desetinu stupnja i mjerili 39,5°C. Temperaturu veću od 39°C mjerili su još riječki aerodrom (39,4), Polje Čepić (39,2), zadarski aerodrom i Imotski (39°C).

Svi oni koji su na obali, osvježenje mogu probati potražiti u moru, u kojem su također izmjerene prilično visoke temperature. Najhladnije je, 25,7°C u moru izmjereno kod Zadra, dok je najtoplije 27,2°C izmjereno u moru kod Malog Lošinja.

Podsjetimo, ovako vruće vrijeme nastavit će se i sljedećih dana pa je crveni i narančasti meteoalarm oglašen za cijelu Hrvatsku. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
poprilična promjena

poprilična promjena

Mladi sve rjeđe izlaze u klubove: Postalo je preskupo, nesigurno i alkohol nije u modi
neobična prilika

neobična prilika

Na prodaju Slivniško jezero: Cijena gotovo 6,3 milijuna eura
prepreka migrantima

prepreka migrantima

Španjolska postavlja plutajuću barijeru u Ceuti: Evo kako izgleda

najpopularnije

Još vijesti