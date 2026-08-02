Istra i Kvarner gore: Pogledajte gdje su danas izmjerene najviše temperature

Hrvatska se prži pod kolovoškim suncem u još jednom toplinskom valu
DHMZ je izdao meteoalarm za gotovo cijelu zemlju, a da je situacija zaista paklena pokazuju i podaci o najvišim izmjerenim temperaturama u Hrvatskoj.
Prema njihovim podacima i mjerenjima, vrhunac su temperature dosegnule oko 16 sati, kad je rekorder bio Senj sa službeno izmjerenih 39,6°C.
Slijedi Rab s 39,2°C te riječki aerodrom s 38,6°C. U Rijeci je u 16 sati izmjereno 38,1°C, a u Pazinu okruglih 38°C.
Gotovo cijela Hrvatska grije se na više od 30°C, a prema podacima DHMZ-a samo su dva mjesta izbjegla taj toplinski val.
Tako je na Puntijarki, na zagrebačkoj Medvednici izmjereno 29,2°C, a najhladnije je bilo na Zavižanu gdje je u 16 sati izmjereno 'samo' 25,2°C.
Inače treba istaknuti kako je jučer, maksimalna temperatura od 39,6°C izmjerena u Rijeci, dok su Kukuljanovo i Knin bili 'hladniji' tek desetinu stupnja i mjerili 39,5°C. Temperaturu veću od 39°C mjerili su još riječki aerodrom (39,4), Polje Čepić (39,2), zadarski aerodrom i Imotski (39°C).
Svi oni koji su na obali, osvježenje mogu probati potražiti u moru, u kojem su također izmjerene prilično visoke temperature. Najhladnije je, 25,7°C u moru izmjereno kod Zadra, dok je najtoplije 27,2°C izmjereno u moru kod Malog Lošinja.
Podsjetimo, ovako vruće vrijeme nastavit će se i sljedećih dana pa je crveni i narančasti meteoalarm oglašen za cijelu Hrvatsku.