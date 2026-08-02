Istra i Kvarner gore: Pogledajte gdje su danas izmjerene najviše temperature

DHMZ je izdao meteoalarm za gotovo cijelu zemlju, a da je situacija zaista paklena pokazuju i podaci o najvišim izmjerenim temperaturama u Hrvatskoj.

Prema njihovim podacima i mjerenjima, vrhunac su temperature dosegnule oko 16 sati, kad je rekorder bio Senj sa službeno izmjerenih 39,6°C.

Slijedi Rab s 39,2°C te riječki aerodrom s 38,6°C. U Rijeci je u 16 sati izmjereno 38,1°C, a u Pazinu okruglih 38°C.