Nakon vandalskog čina: Papa poslao snažnu poruku mladima u Međugorju

Papa Lav XIV. pozvao je mlade da slijede Isusa i mole se Djevici Mariji na tradicionalnom okupjanju u Međugorju, nekoliko dana nakon što je 31-godišnji Poljak oskvrnuo Gospine kipove i zapalio vanjski oltar u tom svjetski poznatom marijanskom svetištu

Incident nije smanjilo zanimanje za Mladifestival koji je okupio sudionike iz 73 zemlje svijeta. Papa Lav XIV. ih je pozvao da se oslone na Gospu, u poruci koju je pročitao apostolski vizitator za župu Međugorje, nadbiskup Aldo Cavalli. 'Sveti Otac potiče mlade da se dadu voditi Duhom Svetim i da se povjere zagovoru Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, kako bi postali svijetli svjedoci radosne vijesti, promicatelji bratstva i graditelji mira u društvu', rekao je Papa.

Šticenici zajednice Cenacolo rade na čišćenju kipa Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL







+14 Šticenici zajednice Cenacolo rade na čišćenju kipa Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Poljski državljanin Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak uhićen je ranije ovoga tjedna pod sumnjom da je crnom bojom zalio Gospine kipove na Podbrdu i kod Plavog križa, ispisao uvredljive poruke te zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova. Sud mu je odredio 30-dnevni pritvor. Oltar je ubrzo očišćen i osposobljen, pa je upravo s njega služena misa za desetke tisuća mladih iz Hrvatske, BiH, Argentine, Austrije, Poljske, Mađarske, Njemačke, Francuske, Italija, Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i drugih zemalja. Program se simultano prevodi na 18 svjetskih jezika, a uključuje molitvu, kateheze, svjedočanstva, mise, procesiju sa svijećama, klanjanje, procesiju s Gospinim kipom te predstavu zajednice liječenih ovisnika Cenacolo.

Osumnjičeni za oskvrnuće u Međugorju doveden u policiju Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL







Osumnjičeni za oskvrnuće u Međugorju doveden u policiju Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL