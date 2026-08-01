Drama u splitskoj zračnoj luci: Obustavljeni svi letovi, krivac se još traži

Zbog sigurnosnih razloga nadležne službe su obustavile sva polijetanja i slijetanja, što je stvorilo ogromnu gužvu. Dok su zrakoplovi kružili nebom oko aerodroma , putnici su se tiskali u čekaonici.

Razlog je dron koji je u dva navrata u vremenskom razmaku od pola sata uočen u samoj blizi aerodroma, piše Marko Bilić, novinar Slobodne Dalmacije.

'U dva navrata se pojavio dron u blizini piste, kako nije bio prijavljen kontroli leta smatrali smo ih prijetnjom, te smo postupili u skladu s procedurom i privremeno obustavili sav zračni promet. Nije kontrolirano stanje i zbog sigurnosti zračnog prometa morali smo tako postupiti. Sve je odrađeno po proceduri, na siguran način', kazao je Mate Melvan iz Zračne luke u Kaštelima.

Zbog zatvorenosti zračne luke brojni su letovi bili primorani kružiti u zoni čekanja, preusmjeriti se na alternativne zračne luke, dok su odlazni letovi bilježili višesatna kašnjenja ili su otkazani.

Upotreba bespilotnih letjelica u blizini kontroliranog zračnog prostora predstavlja izravnu opasnost za sigurnost zrakoplova, posada i putnika. Sukladno strogo definiranim sigurnosnim protokolima, splitska zračna luka ostala je zatvorena za promet sve dok se u potpunosti nije otklonila i najmanja mogućnost prisutnosti drona u zraku.

Tko je odgovoran za sinoćnju pojavu drona na nebu iznad zračne luke u Kaštelima još nije poznato.