Vodostaji Drave i Dunava na povijesnom minimumu: 'Ovo su ekstremi'

Visoke temperature utjecale su na vodostaje Drave i Dunava, koji su ovih dana dostigli povijesne minimume. Ovoga ljeta rijeka Drava tri puta je dosegnula rekordno nizak vodostaj. Stručnjaci tvrde da je riječ o 'biološkim ekstremima'
HRT-ova novinarka Katarina Barač-Perošević razgovarala je s Marijem Spajićem, zamjenikom direktora Hrvatskih voda Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu, Osijek. 'Rijeka Drava je ovo ljeto u tri navrata dosegnula svoj minimalno zabilježeni vodostaj. To je, naravno, povezano s visokim temperaturama koje bilježimo u zadnjem periodu. To sve skupa utječe i na živi svijet. Temperatura vode je porasla, ona je trenutačno oko 26 stupnjeva, negdje i više', rekao je.
Naveo je da se, prema dostupnim prognozama i trenutačnom stanju u uzvodnim dijelovima sliva Drave i Dunava, očekuje nastavak izrazito niskih vodostaja u idućih pet do sedam dana. Istaknuo je kako bi pad temperature i oborine mogli ublažiti situaciju, s obzirom na to da problem nije prisutan samo na Dravi i Dunavu, već i na lokalnim vodotocima poput Vuke, Karašice, Vučice i Baranjske Karašice, kao i na brojnim kanalima gdje su vodostaji također vrlo niski.
'Visoka temperatura i nedostatak vode, naravno utječe na živi svijet, na biljke, životinje. U poljoprivredi je također dosta teška situacija, visoke su temperature koje dodatno isušuju tlo', kazao je. Za ovo doba godine neuobičajeno, ovakva situacija je neuobičajena.
'Režim rijeke Drave je kišno-ledenjački i uobičajeno je bilo da se u 6. i 7. mjesecu događaju povišeni vodostaji. Sjećamo se i godina kada se rijeka Drava izlijevala na promenadu na lijevoj obali. Razlozi su, prije svega, nepravilnog rasporeda oborina tijekom godine - snijega koliko je bilo, otopio se ranije, tako da niz je faktora koji utječu na ove niske vodostaje', objasnio je. Nizak vodostaj utječe ili gotovo onemogućuje i riječnu plovidbu.
Iako je privlačno hodati pješčanim sprudovima i koritom rijeke Drave, to ipak nije mjesto za šetnju pa se stoga, zbog nevidljivih opasnosti, građane poziva na krajnji oprez i na izbjegavanje takvih situacija.