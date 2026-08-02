Vodostaji Drave i Dunava na povijesnom minimumu: 'Ovo su ekstremi'

HRT-ova novinarka Katarina Barač-Perošević razgovarala je s Marijem Spajićem, zamjenikom direktora Hrvatskih voda Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu, Osijek. 'Rijeka Drava je ovo ljeto u tri navrata dosegnula svoj minimalno zabilježeni vodostaj. To je, naravno, povezano s visokim temperaturama koje bilježimo u zadnjem periodu. To sve skupa utječe i na živi svijet. Temperatura vode je porasla, ona je trenutačno oko 26 stupnjeva, negdje i više', rekao je.

Naveo je da se, prema dostupnim prognozama i trenutačnom stanju u uzvodnim dijelovima sliva Drave i Dunava, očekuje nastavak izrazito niskih vodostaja u idućih pet do sedam dana. Istaknuo je kako bi pad temperature i oborine mogli ublažiti situaciju, s obzirom na to da problem nije prisutan samo na Dravi i Dunavu, već i na lokalnim vodotocima poput Vuke, Karašice, Vučice i Baranjske Karašice, kao i na brojnim kanalima gdje su vodostaji također vrlo niski.