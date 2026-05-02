Kit Timmy napokon slobodan nakon višetjedne drame

Kit je proveo nekoliko tjedana zarobljen u plitkim vodama prije nego što su ga volonteri u utorak prebacili na plovilo ispunjeno vodom.

I prije ove nezgode, kit od 12 metara i težak 12 tona više se puta zaglavio uz njemačku baltičku obalu prije nego što se nasukao u zaljevu Wismar.

Spasioci se nadaju da će kit uspjeti otplivati ​​kroz duboke vode Sjevernog mora i vratiti se u svoje prirodno stanište u Atlantiku.