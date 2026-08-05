VIDEO Suludo ponašanje u Ninu: U kritičnom trenutku jet-skijem presijecao put kanaderima

Prema njegovim tvrdnjama, vozač jet-skija, koji je pritom vukao goste na tubi, više je puta prolazio neposredno ispred zrakoplova dok su zahvaćali vodu. Tvrdi da se to nije dogodilo samo jednom, nego čak četiri puta, te da je vozač namjerno pratio kretanje zrakoplova i presijecao im put.

'Ugrozio si živote dvojice herojskih pilota koji su spašavali tvoju imovinu. Protupožarni avioni najranjiviji su upravo tijekom zahvaćanja vode i neposredno nakon polijetanja jer tada teško manevriraju', napisao je autor objave. Dodao je i da se radi o tvrtki koja na toj lokaciji iznajmljuje jet-skije i drugu opremu za rekreaciju, a u objavi je naveo i registarsku oznaku plovila za koje tvrdi da je sudjelovalo u incidentu.