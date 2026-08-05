VIDEO Suludo ponašanje u Ninu: U kritičnom trenutku jet-skijem presijecao put kanaderima

Na društvenim mrežama pojavila se snimka za koju poduzetnik Davorin Štetner tvrdi da prikazuje iznimno opasno ponašanje vozača jet-skija u Kraljičinoj plaži u Ninu, gdje su protupožarni zrakoplovi Fire Boss zahvaćali vodu tijekom gašenja požara. Autor snimke tvrdi da je slučaj prijavio policiji te najavljuje podnošenje kaznene prijave zbog ugrožavanja protupožarnih zrakoplova tijekom gašenja požara
Prema njegovim tvrdnjama, vozač jet-skija, koji je pritom vukao goste na tubi, više je puta prolazio neposredno ispred zrakoplova dok su zahvaćali vodu. Tvrdi da se to nije dogodilo samo jednom, nego čak četiri puta, te da je vozač namjerno pratio kretanje zrakoplova i presijecao im put.
'Ugrozio si živote dvojice herojskih pilota koji su spašavali tvoju imovinu. Protupožarni avioni najranjiviji su upravo tijekom zahvaćanja vode i neposredno nakon polijetanja jer tada teško manevriraju', napisao je autor objave. Dodao je i da se radi o tvrtki koja na toj lokaciji iznajmljuje jet-skije i drugu opremu za rekreaciju, a u objavi je naveo i registarsku oznaku plovila za koje tvrdi da je sudjelovalo u incidentu.
Autor je pritom podsjetio na još jedan nedavni događaj u istoj uvali, kada su, kako tvrdi, dronovi i kitesurfer ometali protupožarne zrakoplove tijekom akcije gašenja požara.
Snimka se ubrzano proširila društvenim mrežama, a zasad nije poznato je li policija pokrenula službeni postupak niti jesu li utvrđene sve okolnosti događaja. Tportal je upit o ovom slučaju uputio policiji te ćemo odgovor objaviti čim ga zaprimimo.