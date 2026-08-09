Selak Raspudić: 'Ovo je trenutak u kojem čitava Vlada treba pasti'

'Formalno priznanje nepovratne zagađenosti Like 'vječnim' kemikalijama nije trenutak u kojem se deklarativno zgražamo, tražimo samo ostavku ministrice ili pišemo kaznene prijave, nego trenutak u kojem čitava Vlada treba pasti! Ovo nije tek jedna u nizu koruptivna afera na koje smo mahom, nažalost, oguglali, ovo je ona – prosvjetljujuća – točka kada vrijeme mora stati, a političke glave moraju pasti. Stoga pozivam na konkretno institucionalno djelovanj e', ističe u priopćenju Selak Raspudić, koje prenosi N1.

Od Hrvatskog sabora traži da pozove Vladu na odgovornost i obveže je na hitno djelovanje. Reakciju traži i od predsjednika Zorana Milanovića.

'Od predsjednika države Zorana Milanovića tražim da iskoristi svoje ustavne ovlasti i omogući hitno sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora na kojoj će se zaključkom obvezati Vladu na žurno postupanje te donijeti izmjene Kaznenog zakona koje uvode ekocid kao najteže kazneno djelo protiv okoliša', ističe Selak Raspudić i podsjeća kako su potrebne izmjene Kaznenog zakona već na dnevnom redu Hrvatskog sabora.

'Dakle, ako postoji politička volja već sutra možemo omogućiti da oni koji su počinili ovaj ekocid dobiju kaznu kakvu zaslužuju!', naglasila je u priopćenju Selak Raspudić.

Ističe kako su ugroženi svi stanovnici Like, ali i čitava Hrvatska te nastavlja s prozivanjem Vlade.

'Što za to vrijeme radi aktualna Vlast? Je li netko vidio predsjednika Vlade Andreja Plenkovića kako obilazi sporna odlagališta ili možda plovi ljetnim lađama na prigodnim manifestacijama? Je li resorna ministrica trepnula okom kad je rekla da sustav nema mehanizama da djeluje brže? Zar doista nema?', pita Selak Raspudić i nastavlja: 'Krene li im politički gorjeti pod petama najavom izbora, kada se zasluženo poplaše za vlastite sinekure, okladila bih se da će i sami ako treba uzeti lopatu pa početi pročišćavati kontaminirane gospićke deponije. Da ih vidimo!'

Posebnu odgovornost stavlja na Vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji su 'omogućili sustav u kojem je naš najvrjedniji resurs postao europsko smetlište'.

'I da se ne zavaravamo, ovo sigurno nije jedino, ovo je samo ono što nam je u ovom trenutku poznato. A koliko se još sličnih dogovorenih lukrativnih transakcija uz javnu ili prešutnu potporu HDZ-ovih institucija krije na napuštenim slavonskim poljima ili u skrivenim kutcima dalmatinskog krša, tek ćemo vidjeti. Kada je sustav toliko kapilarno truo i korumpiran – nitko nije ostao pošteđen', dodaje Selak Raspudić.

Na kraju ističe kako ovo nije trenutak za pojedinačne istupe već je nužno 'oporbeno zajedništvo'.

'Stoga pozivam čitavu oporbu da podnese zajednički prijedlog Hrvatskom saboru kojim će se preispitati povjerenje Andreju Plenkoviću i pokazati našim sugrađanima da je Hrvatska iznad naših pojedinačnih političkih interesa i razlika! Jer kad, ako ne sad?', zaključuje na kraju Marija Selak Raspudić.