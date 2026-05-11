LIKVIDACIJA U KRAPINI

Jezivi detalji ubojstva šefa krim policije: Ubojica pratio drugog policajca, uletio autom u dvorište

M.Č.

11.05.2026 u 11:38

Očevid na mjestu likvidacije Roberta Grileca Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic
Nekoliko dana prije nego što je u Krapini ubijen šef kriminalističke policije Robert Grilec, njegov budući ubojica Marin G. već je bio prijavljen policiji

24sata je iz izvora bliskih istrazi doznao kako je protiv njega ranije podnesena prijava zbog praćenja drugog krapinskog policajca.

Prema navodima iz prijave, Marin G. je početkom svibnja gotovo tjedan dana automobilom pratio policajca zaposlenog u krapinskoj postaji. Situacija je kulminirala 7. svibnja kada se, prema prijavi, automobilom zaletio u dvorište njegove kuće, nakon čega je pobjegao.

Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac
Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

Isti izvori tvrde da policija postupak zbog tog incidenta još nije dovršila, iako se na slučaju radilo. Budući da je Marin G. bio susjed i poznanik Roberta Grileca, istražitelji kao mogući motiv teškog ubojstva razmatraju upravo interes kriminalističke policije za okolnosti i motive praćenja drugog policajca.

Podsjetimo, Robert Grilec, voditelj kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske, ubijen je rano u nedjelju u ugostiteljskom objektu nedaleko od Policijske postaje Krapina. U njega je iz vatrenog oružja pucao Marin G., koji je nakon toga istim oružjem ozlijedio i sebe. Helikopterom je prevezen u KB Dubrava u Zagrebu.

