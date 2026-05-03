Javio se župan napadnut pepeljarom: 'Ostao sam zatečen'

Nakon zajedničkog druženja, mlađa žena ga je gađala pepeljarom uz pogrdne povike. Policija je potvrdila kako je izašla na teren te jednu osobu zadržala zbog alkoholiziranosti . Župan Petry u priopćenju kojeg prenosimo u cijelosti demantira da je itko ozlijeđen.

HDZ-ov ličko-senjski župan Ernest Petry oglasio se o incidentu koji se dogodio u Novalji prije desetak dana, kad ga je napala 23 godine mlađa suradnica tijekom privatnog druženja u neotvorenom restoranu u Novalji.

"Poštovani, povodom medijskih napisa u kojima se spominjem, dužan sam se očitovati o navedenom događaju. Dana 23. travnja na poziv vlasnika prostora u Novalji, kojega privatno poznajem, nazočio sam privatnom večernjem druženju koje se odvijalo u ugodnoj atmosferi.

U jednom trenutku, ničim izazvan, dogodio se incident, pokrenut od strane jedne od prisutnih osoba. Napominjem da ni ja ni itko drugi u istome nije bio ozlijeđen, kako prenose pojedini mediji. Osobno sam ostao zatečen događajem na koji nisam mogao utjecati, niti sam u istome sudjelovao bilo kojim svojim postupkom. U trenutku dolaska policijskih djelatnika, koji su svoj posao obavili iznimno profesionalno, istima sam dao iskaz o događaju koji se zbio.

Svjestan situacije, dužan sam se u svojstvu ličko-senjskog župana ispričati svim sugrađanima zbog ovog događaja, uz napomenu da ću kao i do sada svojim radom nastojati opravdati povjerenje koje mi je dva puta ukazano na izborima, a sve u cilju razvoja Ličko-senjske županije. S poštovanjem, Župan Ličko-senjske županije Ernest Petry", stoji u priopćenju.