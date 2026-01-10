ZABAVA U LICI

Župan privukao pažnju na mrežama: To sam napravio da se ljudi malo opuste

M.Č.

10.01.2026 u 11:39

Ernest Petry
Ernest Petry Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook
Bionic
Reading

Ličko-senjski župan Ernest Petry privukao pažnju kratkim videom koji je jučer objavio na svom Facebook profilu

Petry na snimci sjedi u ljetnoj ležaljci, u snijegu, odjeven u potkošulju i sa sunčanim naočalama na glavi te omotan šarenom dekicom. U ruci drži cigaretu, u drugoj kišobran, dok u pozadini svira „Surfin’ U.S.A.“. Uz video je napisao tek jednu rečenicu: „U Lici i dalje sunčano. Ugrijalo s -15 na -10“.

Objava je brzo odjeknula, a župan je potom za Novi list objasnio što mu je bila namjera. Kaže da je ovim prizorom želio smanjiti nervozu i pretjeranu dramatizaciju oko zimskih uvjeta u Lici, koji su – tvrdi – potpuno uobičajeni.

Podsjetio je da su hladnoće i snijeg dio ličke svakodnevice svake zime i da je taj kraj oduvijek živio s niskim temperaturama.

"Previše se diže panika oko ličke zime i ličke hladnoće. A Lika je poznata destinacija u kojoj svake zime hladno. Pa sam ovo napravio da bi se ljudi malo opustili, da ne rade paniku. To je jedna poruka da je Lika uvijek bila zemlja zime i hladnoće. I da je to sasvim normalna pojava. I da ne treba stvarati bilo kakvu paniku. To je sve normalna pojava. Lika ne bi bila Lika da ne idemo u minuse. Baš zbog toga brojni turisti svake zime i dolaze u Liku", objasnio je Petry.

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TJEDNI SKENER

TJEDNI SKENER

Grenland topliji od Zagreba: Dok Trump igra pikado sa svijetom, koalicija (bez)voljnih se smrzava
STANJE NA CESTAMA

STANJE NA CESTAMA

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji: Zadržava se veća količina vode; sudar na A4
SIVA ZONA RATA

SIVA ZONA RATA

Potez triju sila razbjesnit će Moskvu, stiglo upozorenje: Prva crta je svugdje

najpopularnije

Još vijesti