Župan privukao pažnju na mrežama: To sam napravio da se ljudi malo opuste

Petry na snimci sjedi u ljetnoj ležaljci, u snijegu, odjeven u potkošulju i sa sunčanim naočalama na glavi te omotan šarenom dekicom. U ruci drži cigaretu, u drugoj kišobran, dok u pozadini svira „Surfin’ U.S.A.“. Uz video je napisao tek jednu rečenicu: „U Lici i dalje sunčano. Ugrijalo s -15 na -10“.

Objava je brzo odjeknula, a župan je potom za Novi list objasnio što mu je bila namjera. Kaže da je ovim prizorom želio smanjiti nervozu i pretjeranu dramatizaciju oko zimskih uvjeta u Lici, koji su – tvrdi – potpuno uobičajeni.

Podsjetio je da su hladnoće i snijeg dio ličke svakodnevice svake zime i da je taj kraj oduvijek živio s niskim temperaturama.

"Previše se diže panika oko ličke zime i ličke hladnoće. A Lika je poznata destinacija u kojoj svake zime hladno. Pa sam ovo napravio da bi se ljudi malo opustili, da ne rade paniku. To je jedna poruka da je Lika uvijek bila zemlja zime i hladnoće. I da je to sasvim normalna pojava. I da ne treba stvarati bilo kakvu paniku. To je sve normalna pojava. Lika ne bi bila Lika da ne idemo u minuse. Baš zbog toga brojni turisti svake zime i dolaze u Liku", objasnio je Petry.