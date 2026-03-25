Javilo se iransko veleposlanstvo: Usporedili sadašnji rat s akcijom NATO-a u Srbiji

M.Da.

25.03.2026 u 21:14

Fotografija kojom je iransko veleposlanstvo u Beogradu obilježilo godišnjicu NATO-ove akcije na Srbiju Izvor: Društvene mreže / Autor: X/I.R. Iran Embassy in Serbia
Iransko veleposlanstvo u Beogradu je sadašnji sukob sa SAD-om i Izraelom usporedilo s akcijom NATO-a u Srbiji 1999. godine, ocijenivši da se u oba slučaja radi o grubom kršenju međunarodnog prava

Dok bjesni rat na Bliskom istoku u kojem SAD i Izrael napadaju Iran i Libanon, dok s druge strane Iranci napadaju gotovo sve zemlje u okruženju, zanimljivu je poruku objavilo njihovo veleposlanstvo u Beogradu.

Naime, oni su se objavom na X-u prisjetili NATO-ova bombardiranja tadašnje SR Jugoslavije te usporedili tu intervenciju s trenutnim sukobom.

"24. ožujka 1999.: datum koji će zauvijek ostati zapamćen. Prije 27 godina NATO je pokrenuo ilegalnu, 78-dnevnu agresiju na Srbiju, kršeći međunarodno pravo bez mandata Vijeća sigurnosti UN-a", objavilo je iransko veleposlanstvo uz fotografiju isprepletenih zastava Srbije i Irana.

Dodali su da su u napadima "namjerno gađani civilni objekti, uključujući škole i bolnice", te da su stradali brojni civili i djeca. Tvrde da se "povijest danas tragično ponavlja kroz nezakonitu i kriminalnu agresiju SAD-a i Izraela protiv Irana".

"Od Beograda do Teherana, vidljiv je isti obrazac nasilja i ignoriranja međunarodnog prava i ljudskih života", poručili su iz iranskog veleposlanstva te dodali da su Srbija i Iran "simboli otpornosti i prkosa" te da će "ostati snažni i ujedinjeni".

