Javilo se iransko veleposlanstvo: Usporedili sadašnji rat s akcijom NATO-a u Srbiji

Iransko veleposlanstvo u Beogradu je sadašnji sukob sa SAD-om i Izraelom usporedilo s akcijom NATO-a u Srbiji 1999. godine, ocijenivši da se u oba slučaja radi o grubom kršenju međunarodnog prava
Dok bjesni rat na Bliskom istoku u kojem SAD i Izrael napadaju Iran i Libanon, dok s druge strane Iranci napadaju gotovo sve zemlje u okruženju, zanimljivu je poruku objavilo njihovo veleposlanstvo u Beogradu.
Naime, oni su se objavom na X-u prisjetili NATO-ova bombardiranja tadašnje SR Jugoslavije te usporedili tu intervenciju s trenutnim sukobom.
"24. ožujka 1999.: datum koji će zauvijek ostati zapamćen. Prije 27 godina NATO je pokrenuo ilegalnu, 78-dnevnu agresiju na Srbiju, kršeći međunarodno pravo bez mandata Vijeća sigurnosti UN-a", objavilo je iransko veleposlanstvo uz fotografiju isprepletenih zastava Srbije i Irana.
Dodali su da su u napadima "namjerno gađani civilni objekti, uključujući škole i bolnice", te da su stradali brojni civili i djeca. Tvrde da se "povijest danas tragično ponavlja kroz nezakonitu i kriminalnu agresiju SAD-a i Izraela protiv Irana".
"Od Beograda do Teherana, vidljiv je isti obrazac nasilja i ignoriranja međunarodnog prava i ljudskih života", poručili su iz iranskog veleposlanstva te dodali da su Srbija i Iran "simboli otpornosti i prkosa" te da će "ostati snažni i ujedinjeni".