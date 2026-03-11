Milanović izraelskom veleposlaniku: Ovo je, braco, Zagreb, ne Tel Aviv!

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na otvorenju konferencije Money Motion 2026. na Zagrebačkom velesajmu, nakon čega je dao izjavu za medije
Predsjednik je prvo komentirao prelazak Darija Zurovca u vladajuću većinu.
'Pitajte Zurovca, on odgovara biračima. Zurovec je dvaput samostalno ušao u Sabor, vidjet ćemo hoće li treći put. Zurovec je gospodar svoje sudbine i živjet će s posljedicama svoje odluke', rekao je Milanović.
Na pitanje o suradnji s ministrom Ivanom Anušićem, rekao je kako 'ministar obrane nije njegov sugovornik, nego premijer'.
'Ministar može putovati gdje god hoće i izdavati si putne naloge i slikati se gdje god hoće, ali neću se suzdržati od komentara za nešto što smatram da nije u interesu Hrvatske', kaže predsjednik.
'On nek' putuje i nek vježba krav magu', dodao je.
'Mi nismo ravnopravni, naši mandati nisu isti, on može kupiti neku glupost za hrvatsku vojsku, ja ga u tome ne mogu spriječiti, ali onda će odgovarati, on ima svog šefa', kaže.
O Garyju Korenu: 'Tuđe infekte i bacile ne trebamo'
Govoreći o pozivu izraelskog veleposlanika Garyja Korena na Pantovčak i njegovim izjavama, kazao je kako 'tuđe infekte i bacile ne trebamo, ako je Vladi taj činovnik koji je rekao kako je iranska ambasada teroristička jazbina, je li to tako ili je to zemlja s kojom imamo diplomatske odnose i koja je članica UN-a? Ali to uznemiravanje i te gadarije neka ostavi od tamo odakle su došli', kazao je.
'Ovo je, braco, Zagreb, nije Tel Aviv', dodaje Milanović.
O vojnom roku
'Sve više onoga što smo imali je dobro. Nedostaje nam nekoliko tisuća vojnika i časnika prema ustroju, koji je do 17.500 vojnika, časnika, dočasnika. To su jako male Oružane snage i nismo bili u stanju privući dovoljno ljudi da se popunimo po mjerima i standardima koje smo sami postavili u dogovoru s NATO-om. Europa je čopor kućnih mačaka, svaka će otići na svoju stranu, nisu to vukovi. Hrvatska je država, povijesni identitet i ne može voditi zajedničku vanjsku politiku s Estonijom i Portugalom, to je van pameti. Ursula von der Leyen je činovnik, za mene nema atuoritet. Promijenila se sigurnosna situacija i grabež moći', kaže.
Dodaje da se ne bavi detaljima vojne obuke, osim ako ga 'netko ne natjera na to'.