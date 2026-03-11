izjava za medije

Milanović izraelskom veleposlaniku: Ovo je, braco, Zagreb, ne Tel Aviv!

I.V.

11.03.2026 u 11:04

Zoran Milanović
Zoran Milanović Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na otvorenju konferencije Money Motion 2026. na Zagrebačkom velesajmu, nakon čega je dao izjavu za medije

Predsjednik je prvo komentirao prelazak Darija Zurovca u vladajuću većinu.

'Pitajte Zurovca, on odgovara biračima. Zurovec je dvaput samostalno ušao u Sabor, vidjet ćemo hoće li treći put. Zurovec je gospodar svoje sudbine i živjet će s posljedicama svoje odluke', rekao je Milanović.

Na pitanje o suradnji s ministrom Ivanom Anušićem, rekao je kako 'ministar obrane nije njegov sugovornik, nego premijer'.

'Ministar može putovati gdje god hoće i izdavati si putne naloge i slikati se gdje god hoće, ali neću se suzdržati od komentara za nešto što smatram da nije u interesu Hrvatske', kaže predsjednik.

'On nek' putuje i nek vježba krav magu', dodao je.

'Mi nismo ravnopravni, naši mandati nisu isti, on može kupiti neku glupost za hrvatsku vojsku, ja ga u tome ne mogu spriječiti, ali onda će odgovarati, on ima svog šefa', kaže.

O Garyju Korenu: 'Tuđe infekte i bacile ne trebamo'

Govoreći o pozivu izraelskog veleposlanika Garyja Korena na Pantovčak i njegovim izjavama, kazao je kako 'tuđe infekte i bacile ne trebamo, ako je Vladi taj činovnik koji je rekao kako je iranska ambasada teroristička jazbina, je li to tako ili je to zemlja s kojom imamo diplomatske odnose i koja je članica UN-a? Ali to uznemiravanje i te gadarije neka ostavi od tamo odakle su došli', kazao je.

'Ovo je, braco, Zagreb, nije Tel Aviv', dodaje Milanović.

O vojnom roku

'Sve više onoga što smo imali je dobro. Nedostaje nam nekoliko tisuća vojnika i časnika prema ustroju, koji je do 17.500 vojnika, časnika, dočasnika. To su jako male Oružane snage i nismo bili u stanju privući dovoljno ljudi da se popunimo po mjerima i standardima koje smo sami postavili u dogovoru s NATO-om. Europa je čopor kućnih mačaka, svaka će otići na svoju stranu, nisu to vukovi. Hrvatska je država, povijesni identitet i ne može voditi zajedničku vanjsku politiku s Estonijom i Portugalom, to je van pameti. Ursula von der Leyen je činovnik, za mene nema atuoritet. Promijenila se sigurnosna situacija i grabež moći', kaže.

Dodaje da se ne bavi detaljima vojne obuke, osim ako ga 'netko ne natjera na to'.

