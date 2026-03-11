Milanović izraelskom veleposlaniku: Ovo je, braco, Zagreb, ne Tel Aviv!

Predsjednik je prvo komentirao prelazak Darija Zurovca u vladajuću većinu.

'Pitajte Zurovca, on odgovara biračima. Zurovec je dvaput samostalno ušao u Sabor, vidjet ćemo hoće li treći put. Zurovec je gospodar svoje sudbine i živjet će s posljedicama svoje odluke', rekao je Milanović.

Na pitanje o suradnji s ministrom Ivanom Anušićem, rekao je kako 'ministar obrane nije njegov sugovornik, nego premijer'.

'Ministar može putovati gdje god hoće i izdavati si putne naloge i slikati se gdje god hoće, ali neću se suzdržati od komentara za nešto što smatram da nije u interesu Hrvatske', kaže predsjednik.

'On nek' putuje i nek vježba krav magu', dodao je.