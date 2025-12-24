Izrael prijeti vojnom odmazdom: 'Hamas krši primirje'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu optužio je u srijedu Hamas za kršenje sporazuma o prekidu vatre u Gazi nakon što je vojni časnik ranjen eksplozivnom napravom u Rafahu, a Izrael je obećao odmazdu.

Njegov ured je priopćio da Hamas mora u potpunosti poštovati listopadski sporazum, napominjući da on predviđa uklanjanje militantne skupine s vlasti u Gazi, kao i demilitarizaciju i deradikalizaciju teritorija. "Izrael će odgovoriti u skladu s tim", dodaje se u izjavi. Izraelska vojska ranije je izjavila da je eksplozivna naprava oštetila vojno vozilo u južnom području Rafaha u Gazi te da je jedan časnik lakše ozlijeđen.

Strane se nisu u potpunosti složile oko plana Nasilje se smirilo, ali nije prestalo otkako je primirje u Gazi stupilo na snagu 10. listopada, a strane se redovito međusobno optužuju za kršenje primirja. Ministarstvo zdravstva Gaze kaže da je Izrael ubio više od 400 ljudi na tom teritoriju otkako je primirje stupilo na snagu. Plan od 20 točaka koji je američki predsjednik Donald Trump objavio u rujnu poziva na početno primirje nakon čega bi uslijedili koraci prema dugotrajnijem miru. U konačnici poziva na razoružavanje Hamasa i njihovo uklanjanje s vlasti u Gazi te na povlačenje Izraela s teritorija, koji je i dalje u ruševinama nakon dvije godine rata. Strane se nisu u potpunosti složile oko odrednica plana.