Izrael prijeti vojnom odmazdom: 'Hamas krši primirje'

Ivor Zvonimir Kruljac

24.12.2025 u 15:31

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Izvor: EPA / Autor: ABIR SULTAN
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu optužio je u srijedu Hamas za kršenje sporazuma o prekidu vatre u Gazi nakon što je vojni časnik ranjen eksplozivnom napravom u Rafahu, a Izrael je obećao odmazdu.

Njegov ured je priopćio da Hamas mora u potpunosti poštovati listopadski sporazum, napominjući da on predviđa uklanjanje militantne skupine s vlasti u Gazi, kao i demilitarizaciju i deradikalizaciju teritorija.

"Izrael će odgovoriti u skladu s tim", dodaje se u izjavi.

Izraelska vojska ranije je izjavila da je eksplozivna naprava oštetila vojno vozilo u južnom području Rafaha u Gazi te da je jedan časnik lakše ozlijeđen.

Strane se nisu u potpunosti složile oko plana

Nasilje se smirilo, ali nije prestalo otkako je primirje u Gazi stupilo na snagu 10. listopada, a strane se redovito međusobno optužuju za kršenje primirja.

Ministarstvo zdravstva Gaze kaže da je Izrael ubio više od 400 ljudi na tom teritoriju otkako je primirje stupilo na snagu.

Plan od 20 točaka koji je američki predsjednik Donald Trump objavio u rujnu poziva na početno primirje nakon čega bi uslijedili koraci prema dugotrajnijem miru.

U konačnici poziva na razoružavanje Hamasa i njihovo uklanjanje s vlasti u Gazi te na povlačenje Izraela s teritorija, koji je i dalje u ruševinama nakon dvije godine rata. Strane se nisu u potpunosti složile oko odrednica plana.

Jedan od ranijih izraelskih napada na Gazu
Jedan od ranijih izraelskih napada na Gazu Izvor: Screenshot / Autor: X

Hamas traži palestinsku državu

Hamas je rekao da će predati oružje samo ako se uspostavi palestinska država.

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u srijedu s dužnosnicima političkog ureda Hamasa u Ankari kako bi razgovarali o primirju u Gazi i napredovanju prema drugoj fazi sporazuma, rekao je izvor iz turskog ministarstva vanjskih poslova.

Izvor je izvijestio da su dužnosnici Hamasa rekli Fidanu da su ispunili obveze iz sporazuma o prekidu vatre, ali da Izraelovo kontinuirano ciljanje Gaze ima za cilj spriječiti prelazak sporazuma u sljedeću fazu.

Članovi Hamasa također su rekli da humanitarna pomoć koja ulazi u Gazu nije dovoljna te da je potrebna roba poput lijekova i goriva, dodao je izvor.

