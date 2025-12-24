Tajland i Kambodža konačno sjeli za stol, međusobno se krive za krvave sukobe

Očekivalo se da će se sastanak u tajlandskoj pokrajini Chanthaburi odgoditi nakon što je Kambodža zatražila promjenu mjesta njegova održavanja.

No, kambodžanska vlada objavila je fotografiju dvaju izaslanstava i priopćila da su razgovori započeli s ciljem "osiguravanja prekida neprijateljstava, vraćanja stabilnosti i olakšavanja brzog povratka u normalu".

Dugogodišnji granični sukob Tajlanda i Kambodže ponovno se rasplamsao ovog mjeseca, narušavajući ranije primirje, ubivši više od 40 ljudi i raselivši oko milijun.