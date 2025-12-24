Tajland i Kambodža konačno sjeli za stol, međusobno se krive za krvave sukobe

Tajlandski i kambodžanski dužnosnici započeli su u srijedu četverodnevne razgovore na graničnom prijelazu dviju zemalja s ciljem okončanja smrtonosnih sukoba.
Očekivalo se da će se sastanak u tajlandskoj pokrajini Chanthaburi odgoditi nakon što je Kambodža zatražila promjenu mjesta njegova održavanja.
No, kambodžanska vlada objavila je fotografiju dvaju izaslanstava i priopćila da su razgovori započeli s ciljem "osiguravanja prekida neprijateljstava, vraćanja stabilnosti i olakšavanja brzog povratka u normalu".
Dugogodišnji granični sukob Tajlanda i Kambodže ponovno se rasplamsao ovog mjeseca, narušavajući ranije primirje, ubivši više od 40 ljudi i raselivši oko milijun.
Razgovarat će do subote
Razgovori bi trebali trajati do subote, a glasnogovornik tajlandskog ministarstva obrane Surasant Kongsiri rekao je novinarima da se Bangkok "uistinu nada da će sastanak imati pozitivni ishod".
No, rekao je da njegov uspjeh ovisi o iskrenosti kambodžanske strane, riječima i djelima. Bangkok je prethodno zahtijevao da Phnom Penh prvo objavi primirje i surađuje u naporima razminiranja na granici.
Unatoč kontinuiranoj prekograničnoj vatri, kambodžansko ministarstvo unutarnjih poslova ovog je tjedna izjavilo kako "vjeruje da će tajlandska strana pokazati iskrenost u provedbi primirja".
Teritorijalni spor kod ruševina drevnih hramova
Sukob proizlazi iz teritorijalnog spora oko demarkacije njihove 800 kilometara duge granice i nekoliko ruševina drevnih hramova smještenih na granici.
Svaka strana okrivila je drugu za poticanje novih borbi od 7. prosinca i razmjenjivala optužbe za napade na civile, nakon što su u pet dana sukoba u srpnju ubijeni deseci ljudi.
Sjedinjene Države, Kina i Malezija posredovale su u primirju kako bi se okončao taj krug borbi, ali primirje je bilo kratkog vijeka.