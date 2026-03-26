Izrael koristi zabranjeno oružje, spaljuje sve pred sobom

Izrael je koristio bijeli fosfor za spaljivanje tla na jugu Libanona, tvrdi istraživač organizacije Human Rights Watch (HRW). Navode i da su dokumentirali upotrebu tog oružja u civilnim područjima tijekom rata u Gazi, objavio je Guardian. Kada projektil iz serije M825 kalibra 155 mm eksplodira i rasprši filcane uloške s bijelim fosforom, iza sebe ostavlja karakterističan oblak nalik zglobu prsta. Upravo na temelju tog prepoznatljivog traga istraživači organizacije Human Rights Watch tvrde da su potvrdili kako je Izrael ponovno koristio to ozloglašeno oružje iznad juga Libanona, čime su potaknute optužbe da opet krši ratno pravo.

Ta organizacija za zaštitu ljudskih prava sa sjedištem u New Yorku navodi da je verificirala i geolocirala osam snimki koje prikazuju eksplozije zračnih granata s bijelim fosforom iznad stambenih područja u južnolibanonskom Yohmoru, i to u prvim danima izraelske ofenzive tijekom rata u Gazi. Pojavile se nove snimke U međuvremenu su se pojavile i nove snimke te navodno prikazuju eksplozije bijelog fosfora iznad juga Libanona, a istraživači upozoravaju da bi, s obzirom na to da je oko 800.000 Libanonaca raseljeno iz tog područja nakon što su izraelske snage naredile evakuaciju, mnogi slučajevi mogli ostati nedokumentirani.

U posljednjih tjedan dana izraelski vojnici suočavaju se sa žestokim otporom Hezbolaha na jugu Libanona, unatoč intenzivnom bombardiranju. Izraelske snage gađale su ceste, benzinske postaje, mostove i medicinske centre u pokušaju da jug Libanona odsijeku od ostatka zemlje.

Bijeli fosfor je kemijska tvar koja se raspršuje iz topničkih granata, bombi i raketa te se zapali pri dodiru s kisikom, pri čemu gori na temperaturi do 800 °C i proizvodi velike količine dima. Vojske ga koriste za stvaranje dimnih zavjesa da bi prikrile kretanje trupa, označile ciljeve ili osvijetlile teren noću, a vojni pravnici tvrde da je takva njegova upotreba u potpunosti legitimna. No kada se to čini iznad civilnih područja, prema nekima je nezakonito jer izaziva požare, uzrokuje teške opekline i oslobađa toksične pare. Ahmad Beydoun, arhitekt i doktorand na Tehničkom sveučilištu u Delftu u Nizozemskoj, dokumentirao je i mapirao gotovo 250 slučajeva upotrebe bijelog fosfora između listopada 2023. i studenoga 2024. godine, kada su izraelske snage posljednji put pokrenule ofenzivu na jug Libanona. IDF spalio više od 2000 hektara Beydoun, koji ističe da je riječ o konzervativnoj procjeni, utvrdio je da se 39 posto slučajeva odnosi na stambena područja, 17 posto na poljoprivredno zemljište, a 44 posto na šumska ili otvorena područja. 'Mislim da je logika izraelske vojske ta da ga koriste za spaljivanje polja i povećanje vidljivosti, kako se ljudi ili borci Hezbolaha ne bi mogli skrivati pod drvećem', rekao je. Prema izvješću libanonske neprofitne organizacije Public Works Studio, bijeli fosfor korišten je za spaljivanje više od 2000 hektara krajolika na jugu Libanona, 'uključujući 873 hektara guste šume s eukaliptusom te velika područja prekrivena hrastom i borom'. Bijeli fosfor može ostati skriven u tlu i spontano se zapaliti prilikom poljoprivrednih radova, što predstavlja dugotrajnu prijetnju ako se stanovnici juga Libanona vrate svojim domovima. Posljedice mogu biti i sustavne, upozorava se u izvješću, jer ponovljeni napadi bijelim fosforom zasićuju tlo fosfornom kiselinom i toksičnim teškim metalima poput kadmija, olova i cinka. Takva akumulacija, navodi se, 'može smanjiti mikrobnu raznolikost, iscrpiti plodnost tla i smanjiti produktivnost poljoprivredne proizvodnje'.