Iznenađujuće nove spoznaje o podrijetlu Hrvata

Genski tragovi Slavena dali su konačan odgovor na pitanje o njihovoj pradomovini.

'Pradomovina svih Slavena, pa tako i nas, nalazi se na području gdje se spajaju tri velike države – sjeverna Ukrajina, južna Bjelorusija i zapadna Rusija, oko gornjeg toka rijeke Dnjepra, objašnjava akademik Mario Šlaus, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Antropološkom centru HAZU. Slaveni su se naselili u Poljskoj, istočnoj Njemačkoj i Hrvatskoj, no u različitom omjeru prema zatečenom stanovništvu, prenosi HRT.

'U Njemačkoj i Poljskoj 90 posto stanovništva odjednom postaje slavensko. Kod nas je situacija drugačija, je li to zbog toga što mi prelazimo najdulji put, je li zbog toga što se mi naseljavamo u područje koje je ipak bilo dio Rimskog carstva, a ovi nisu, ali mi i tijekom tog putovanja rado primamo strance u svoje redove, to smo vidjeli, genetski. I drugo, jednom kad dođemo na istočnu obalu Jadrana mi rado primamo domaće stanovništvo', kaže Šlaus. Studija je rezultat suradnje Antropološkog centra HAZU, Arheološkog muzeja u Zadru i Instituta Max Planck.