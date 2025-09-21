Milanović: Hrvatska neće biti marioneta, postane li EU centralizirana država, nama tamo nije mjesto

Predsjednik RH Zoran Milanović, zajedno sa suprugom Sanjom Musić Milanović, susreo se u nedjelju s Hrvatima koji žive u New Yorku, izvijestili su iz Ureda predsjednika

„Hrvatska je u Europskoj uniji i NATO-u, to je lijepa stvar, ali nas ne smije dovesti u zabludu da na trenutak skrenemo pogled s onoga što je naš stvarni interes. Svatko tko govori drukčije i fantazira o nekakvoj centraliziranoj Europi, taj ne govori dobro i ne govori istinu. Europa nije država i u takvoj državi, ja kao Hrvat, ne želim živjeti“, rekao je predsjednik Milanović članovima hrvatske zajednice koji su se okupili u Hrvatskom centru u hrvatskoj župi svetih Ćirila i Metoda i svetog Rafaela u New Yorku. „Hrvatska ima državu od četiri milijuna ljudi. Imati državu s četiri milijuna ljudi je ogromna stvar. Hrvatska država je splet hrabrosti i srca hrvatskih ljudi koji su je stvarali. Hrvatska država nije kockica u Europskoj uniji. Nisam razočaran onim što je Europska unija postala jer to je u okviru mojih očekivanja i to je za nas samo sredstvo“, istaknuo je predsjednik Milanović.

Dodao je kako u trenutku kada i ako Europa postane velika centralizirana država Hrvatskoj tamo više nije mjesto. „Mi s takvim strukturama imamo iskustva. Bruxelles ne treba postati centar u kojem se miješa sve i svašta, a na kraju krajeva ne proizvodi ništa“, rekao je Predsjednik. „Trebamo gledati hrvatske interese. Lojalni smo, razumni, neprijetvorni, ne igramo iza leđa, ali nećemo biti marionete. Ne smijemo se dovesti u situaciju da našim interesima bilo tko manipulira, ali moramo ih znati dobro definirati“, smatra Predsjednik Republike.

