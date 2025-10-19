Ukrajinci dronovima zasuli najveće postrojenje za preradu plina na svijetu

Guverner Jevgenij Solncev je na službenom Telegram kanalu objavio da je napad dronom prouzročio požar u radionici postrojenja, na čijem su gašenju angažirane hitne službe.

Prvi je put pogođeno ovo postrojenje, dio plinsko-kemijskog kompleksa Orenburg koji uključuje i Gazpromove proizvodne i prerađivačke pogone u Orenburškoj regiji s godišnjim kapacitetom od 45 milijardi prostornih metara plina.

U postrojenju se prerađuje plinski kondenzat iz naftnog i plinsko-kondenzatnog polja Orenburg, kao i iz kazahstanskog polja Karačaganak.