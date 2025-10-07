Papa Lav dočekao Hrvate u Vatikanu, poslao im poruku: 'Gdje god da se nalazite...'

Dugu hrvatsku povijest i kulturu oblikovale su kršćanske vrijednosti, zbog čega će Hrvati biti 'kvasac mira' u svijetu ako ih i dalje promiču i prenose na mlađe generacije, poručio je u utorak papa Lav XIV. hrvatskim vjernicima koji su se pred njim okupili u Vatikanu.

"Vjera raste i jača onda kada se dijeli, stoga prenesite svojoj djeci kršćanske vrijednosti koje su oblikovale vašu dugu povijest i kulturu", pozvao je Sveti Otac Hrvate. "Na taj način nastavit ćete biti kvasac mira, dobra i nade u svijetu rastrganom nasiljem i ratovima koje vi također poznajete iz vaše povijesti". Hrvati katoličke vjeroispovijesti iz domovine, Bosne i Hercegovine i drugih dijelova svijeta okupili su se u Vatikanu povodom jubilejskog hrvatskog nacionalnog hodočašća u Rim koje traje od 5. do 12. listopada. "Dobro mi je poznato da se mnogi od vas nalaze na različitim krajevima svijeta, udaljeni daleko od domovine zbog posla, studija i drugih potreba, ali gdje god da se nalazite ostanite povezani s kršćanskim korijenima", poručuje.

Čvrsti tijekom stoljeća Papa je poželio dobrodošlicu Hrvatima kojih se desetak tisuća okupilo na Trgu sv. Petra u Vatikanu i rekao im da je svjestan da je "vaš narod tijekom stoljeća ostao čvrst i u zajedništvu s crkvom", zahvaljujući tome što "korijeni vaše vjere nisu ostali nepomični u prošlosti nego nastavljaju donositi plodove i danas", ocijenio je. Svakih 25 godina Katolička Crkva obilježava jubilejsku godinu, koja je "uvijek vezana uz oprost grijeha, povjerenje i pokoru“, tumači fra Tomislav Glavnik, a ovogodišnji je jubilej vezan uz geslo "nada ne razočarava“ zbog čega je na 1,4 milijarde pripadnika te Crkve diljem svijeta da budu "hodočasnici nade.“ Ovaj su tjedan hodočasnici Hrvati, ali "vjernost se živi u konkretnosti svakodnevnoga života“, podsjeća papa okupljene pred Berninijevim kolonadama, ali i "sav hrvatski narod, kojem od srca udjeljujem apostolski blagoslov, znak papine bliskosti i pažnju prema svakom od vas“. Glavnik je sažet papin govor nazvao "usmjerenjem“ za ovu "svetu godinu“, što je svaka jubilejska godina, kojoj je u srži promicanje svetosti života, tumači franjevac.