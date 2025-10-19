Procurili detalji sastanka: Trump nije imao dobre vijesti za Zelenskog

Zelenski je u Bijelu kuću stigao u petak , zahtijevajući oružje kako bi zemlja nastavila ratovati, no susreo se s američkim predsjednikom zainteresiranijim da dogovori mir.

Ukrajina je naposljetku uspjela pridobiti Trumpa da podrži zamrzavanje trenutačnih crta bojišnice, navodi FT. Trump je nakon sastanka rekao da dvije strane trebaju zaustaviti rat duž borbenih linija, a Zelenskij je rekao da je to važna točka.

Tijekom sastanka, Trump je inzistirao da Zelenski preda cijelu istočnu regiju Donbas Rusiji , navodno zrcaleći stav ruskog predsjednika tijekom poziva dan ranije, navode novine pozivajući se na osobe upoznate s problematikom.

U pozivu s Trumpom u četvrtak, Putin je ponudio neka mala područja dviju južnih regija Herson i Zaporižje, u zamjenu za puno veće dijelove Donbasa koji su sada pod ukrajinskom kontrolom, navodi FT.

To je manje nego njegov prvotni zahtjev iz 2024. godine u kojem od KIjeva traži da preda cijeli Donbas i regije Herson i Zaporižju na jugu, područje od oko 20.000 kvadratnih kilometara.

Zelenskijev glasnogovornik nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom o tome je li Trump izvršio pritisak na Zelenskija da prihvati mir prema ruskim uvjetima.

Trump i Putin dogovorili su u četvrtak da održe drugi samit o ratu u Ukrajini unutar naredna dva tjedna, najvjerojatnije u Budimpešti, nakon sastanka na Aljasci 15. kolovoza na kojemu nije postignut napredak.