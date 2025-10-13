Dodik o preglasavanju Hrvata u BiH: Trajno rješenje je uspostava hrvatskog entiteta

Izaslanstva Dodikovog SNSD-a i HDZ-a BiH susrela su se u Banjoj Luci nakon dužeg vremena, prvi put otkako je Milorad Dodik razriješen na mjestu predsjednika Republike Srpske zbog pravomoćne presude zbog nepoštivanje odluka visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta.

Dodik je na konferenciji za novinare izrazio protivljenje višestrukom preglasavanju Hrvata u državnim institucijama. Pritom je predložio preustroj hrvatsko-bošnjačkog entiteta Federacije BiH, bez zadiranja u Republiku Srpsku.

„Mi vjerujemo da bi trajno rješenje bilo to da se Bosna i Hercegovina organizira tako što bi imala tri entiteta, time što bi se Federacija BiH podijelila na bošnjački i hrvatski entitet. I da onda ti entiteti budu izborne jedinice. Onda se nitko ne bi mogao miješati u izborne procese jednog naroda“, rekao je Dodik na konferenciji za novinare.