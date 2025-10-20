Pripremite se: Dio zemlje će zasuti obilna kiša, bit će i olujnog vjetra

Vrijeme će u utorak biti umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, češćom i obilnom na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, na Jadranu i praćenom grmljavinom

U Dalmaciji i u središnjoj Hrvatskoj kiša je vjerojatnija poslijepodne, a na istoku će izostati. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višem gorju i jak, ponegdje i južni te jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 6 do 11, na Jadranu između 10 i 15 °C. Najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 °C, predviđaju u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

S južinom sve toplije, promjenjivije i oblačnije, zatim i kišovitije i vjetrovitije uz jugo i jugozapadnjak. Osobito oko Rijeke sutra bi moglo biti obilne oborine. https://t.co/ghDJssZcLz #južina #jugo #kiša pic.twitter.com/sTNJLkUNgW — DHMZ (@DHMZ_HR) October 20, 2025

Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i u nastavku tjedna. Mjestimice kiša, češća na Jadranu i predjelima uz njega, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. U Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu u četvrtak i u noći na petak oborina će ponegdje biti obilna.