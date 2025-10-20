Južna Koreja raspoređuje revolucionarnu 'superraketu' koja izaziva nelagodu i u Pentagonu

Seul namjerava do kraja godine rasporediti novi balistički projektil Hyunmoo-5, izvijestila je južnokorejska novinska agencija Yonhap. Projektirana kao 'prodorna' kratkodometna balistička raketa, Hyunmoo-5 predstavlja značajan pomak u strategiji odvraćanja Sjeverne Koreje jer kombinira veliku nosivost i sposobnost udara na utvrđene podzemne ciljeve
Prvi put viđena tijekom vojne parade povodom Dana oružanih snaga 2024. godine u Seulu, raketa je pokazana uz transportni lanser (TEL) s devet osovina, što potvrđuje njezinu operativnu veličinu i mobilnost.
Službeni tehnički podaci još su uvijek klasificirani, no otvoreni izvori i lokalni analitičari procjenjuju da joj masa pri lansiranju iznosi približno 36 tona, a nosivost bojeve glave između osam i devet tona te je među najvećima za konvencionalne bojeve glave ugrađene u balističke rakete. Dizajn joj je optimiziran za duboko prodiranje, navodno s mogućnošću neutralizacije podzemnih objekata zakopanih i više od 100 metara, piše portal Army Recognition.
Iako se u nekim procjenama spominje domet do 3000 kilometara, južnokorejsko Ministarstvo nacionalne obrane naglašava da je Hyunmoo-5 namijenjen za kratki domet. Ta kombinacija velikih dimenzija i relativno ograničenog dometa smješta ovu raketu u posebnu kategoriju jer nije klasični međukontinentalni projekt, već oružje prilagođeno brzim i snažnim udarima na Korejskom poluotoku i okolnim područjima.
Što sve može balistička raketa Hyunmoo-5?
Hyunmoo-5 ključni je element u novoj južnokorejskoj strategiji odvraćanja baziranoj na tzv. trostrukoj osi: preventivnom udaru (Kill Chain), aktivnoj raketnoj obrani (KAMD) i odmazdi (KMPR). Procjenjuje se da brzina rakete pri udaru doseže oko 10 maha, što je u kombinaciji s kapacitetom prodora čini pogodnom za neutralizaciju zapovjednih centara, silosa i drugih tvrdo zaštićenih ciljeva.
Razvoj projektila Hyunmoo-5 odgovor je na rastuće sigurnosne izazove i promjene u regionalnoj arhitekturi sigurnosti. Seul očito teži jačanju svojih konvencionalnih sposobnosti da bi smanjio ovisnost o američkom nuklearnom kišobranu i razvio domaće strateške opcije s velikim učinkom. Time nastoji osigurati vjerodostojnost odvraćanja i sposobnost suzbijanja tvrdokornih prijetnji bez nužnog oslanjanja na nuklearno oružje saveznika.
S tehničkog gledišta, Hyunmoo-5 se opisuje kao dvostupanjski projekt na kruto gorivo, što mu omogućuje brzu spremnost za lansiranje i smanjuje logistički teret. Velika nosivost sugerira mogućnost nošenja jednoga snažnog prodornog streljiva ili pak skupa navođenih podstreljiva za razbijanje višeslojnih utvrda.
Mobilni sustav TEL povećava sposobnost preživljavanja i fleksibilnost te omogućuje brzo premještanje, kamuflažu i raspršenu upotrebu bez obzira na zahtjevan planinski reljef Korejskog poluotoka.
Operativno raspoređivanje projektila do kraja ove godine ukazuje na to da je serijska proizvodnja vjerojatno u tijeku, a vojska finalizira integraciju raketnog sustava sa zapovjednim i kontrolnim sustavima, senzorima za ciljnu identifikaciju te drugom infrastrukturom potrebnom za realizaciju udarnih misija.
Za strateške analitičare i proizvođače obrambene tehnologije to je jasan signal o promjeni vojne računice u regiji, jer Hyunmoo-5 ne dodaje samo novu opciju Seulu, već potencijalno preoblikuje ravnotežu snaga u sjeveroistočnoj Aziji.
SAD i saveznici zabrinuti
U Sjedinjenim Državama već su iskazane zabrinutosti oko granica između konvencionalnog i strateškog arsenala Južne Koreje. Iako je projektirana kao nenuklearno oružje, razmjeri i učinak rakete Hyunmoo-5 mogu komplicirati procjene eskalacije i zahtijevati prilagodbe doktrina o konvencionalnom odvraćanju, kontroli eskalacije i interoperabilnosti saveznika.
Osim toga, američke tvrtke koje se bave komponentama projektila, penetratorima za ojačane mete, naprednim navođenjem i platformama za sustave TEL vjerojatno će promatrati Seul i kao tržište i kao testnu točku za nove tehnologije. Hyunmoo-5 predstavlja primjer sustava koji spaja operativne potrebe na razini bojišta s visokim tehnološkim zahtjevima: brz je, prilagodljiv i potencijalno vrlo destruktivan.
Za regiju njegovo raspoređivanje označava novu fazu u razvoju južnokorejskih oružanih sposobnosti.