Južna Koreja raspoređuje revolucionarnu 'superraketu' koja izaziva nelagodu i u Pentagonu

Prvi put viđena tijekom vojne parade povodom Dana oružanih snaga 2024. godine u Seulu, raketa je pokazana uz transportni lanser (TEL) s devet osovina, što potvrđuje njezinu operativnu veličinu i mobilnost.

Službeni tehnički podaci još su uvijek klasificirani, no otvoreni izvori i lokalni analitičari procjenjuju da joj masa pri lansiranju iznosi približno 36 tona, a nosivost bojeve glave između osam i devet tona te je među najvećima za konvencionalne bojeve glave ugrađene u balističke rakete. Dizajn joj je optimiziran za duboko prodiranje, navodno s mogućnošću neutralizacije podzemnih objekata zakopanih i više od 100 metara, piše portal Army Recognition.

Iako se u nekim procjenama spominje domet do 3000 kilometara, južnokorejsko Ministarstvo nacionalne obrane naglašava da je Hyunmoo-5 namijenjen za kratki domet. Ta kombinacija velikih dimenzija i relativno ograničenog dometa smješta ovu raketu u posebnu kategoriju jer nije klasični međukontinentalni projekt, već oružje prilagođeno brzim i snažnim udarima na Korejskom poluotoku i okolnim područjima.

Što sve može balistička raketa Hyunmoo-5?

Hyunmoo-5 ključni je element u novoj južnokorejskoj strategiji odvraćanja baziranoj na tzv. trostrukoj osi: preventivnom udaru (Kill Chain), aktivnoj raketnoj obrani (KAMD) i odmazdi (KMPR). Procjenjuje se da brzina rakete pri udaru doseže oko 10 maha, što je u kombinaciji s kapacitetom prodora čini pogodnom za neutralizaciju zapovjednih centara, silosa i drugih tvrdo zaštićenih ciljeva.