Plenković iz Slovenije: Ako se dopusti da Rusija nakon ovakve agresije osvoji tuđi teritorij...

Hrvatska ima čast od danas prvi put preuzeti predsjedanje skupinom EU MED-9, kazao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka te skupine koji se održava u Portorožu
Hrvatska će nastojati poslati poruke o sigurnosti, održivosti i otpornosti, za sve zemlje Mediterana, kazao je Plenković.
'Ovaj format koordinacije naših stajališta o mediteranskoj politici, pa i o širim europskim i globalnim temama je izvrstan jer nas je malo, samo devet, plus predsjednica Europske komisije. Drago nam je da je s nama zadnjih nekoliko godina i jordanski kralj', dodao je premijer Plenković za HRT.
Plenković je istaknuo da će Hrvatska nastojati poslati poruke kako se može unaprijediti suradnja, osobito u turbulentnim vremenima zadnjih 15 godina i dodao da je usporena između sjevernih obala sredozemlja i istočnih i južnih. Ključna tema je plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Gazi. On je poslao ohrabrujuću poruku prije nekoliko dana, kaže Plenković i dodaje da je očito na terenu, ali i šire, da se pokušava osigurati mandat od strane Vijeća sigurnosti UN-a za međunarodne stabilizacijske snage, a koje bi mogle uopće održavati taj mir na terenu i koji bi mogao dovesti do daljnjih procesa sveobuhvatnog rješenja.
'Stajalište Hrvatske je poznato, sveobuhvatno rješenje trebalo bi se sastojati od dvije države - koje jamče Izraelu sigurnost, a Palestincima svoju državu. U tom kontekstu pomoć europskih mediteranskih zemalja, arapskih zemalja, velikih sila, zemalja i Zaljeva je itekako nužna da se taj mir održi', istaknuo je hrvatski premijer.
EU MED 9
Plenković je u Portorožu sudjelovao na sastanku formata EU MED 9. U slovensko turističko odredište stigli su čelnici osam država članica Europske unije s izlazom na Mediteran, uz atlantski Portugal koji pripada mediteranskom kulturnom krugu. U Portorož su stigli i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te jordanski kralj Abdulah II.
Riječ je o neformalnom formatu koji okuplja Sloveniju, Hrvatsku, Cipar, Maltu, Francusku, Italiju, Španjolsku, Grčku i Portugal, s ciljem jačanja suradnje na Sredozemlju. Inicijativa zahvaća oko 204 milijuna stanovnika, odnosno 45 posto ukupne populacije EU-a, a od ponedjeljka nakon Slovenije predsjedanje preuzima Hrvatska.
'Mi ćemo također tijekom iduće godine staviti u fokus i suradnju između ljudi, jer upravo bolja povezanost među ljudima kroz obrazovanje, kroz znanost, kroz sveučilišnu suradnju, kroz kulturu, ona ključna poveznica koja veže sve države Mediterana, nastojati razgovarati i djelovati i na području energetske suradnje', dodao je Plenković.
Sastanak u Budimpešti
Plenković je u ponedjeljak na marginama sastanka formata EU MED 9 u Portorožu rekao da su 'svi pokušaji koji bi trebali dovesti do mira dobrodošli' te ih Hrvatska pozdravlja.
'Ali ne bi bilo dobro da posljedice takvog mira prekrše temeljne norme međunarodnog prava', prije svega teritorijalni integritet Ukrajine.
'Ako se dopusti da Rusija nakon ovakve agresije osvoji tuđi teritorij, onda za par godina možemo samo svi skupa pogađati koja je iduća zemlja na redu', upozorio je premijer.
To bi bilo loše i zbog 'svih onih koji su izgubili život u zadnje tri godine ruske agresije, urušene civilne i energetske infrastrukture, pet milijuna izbjeglica i enormne ratne štete'.
Na skup devet mediteranskih država članica EU-a stigao je i francuski predsjednik Emmanuel Macron koji je tamo također naglasio da jedini mir može biti onaj koji će osigurati dugoročnu stabilnost.
Macron je ponovio da se o sudbini Ukrajine ne može razgovarati bez Ukrajinaca, kao ni o sigurnosti Europe bez Europljana.
Vrata za srednju Europu
Hrvatska kao sredozemna zemlja predstavlja međunarodna vrata za srednju Europu, a tu će dimenziju naglasiti iduće godine u kojoj predsjeda dvjema inicijativama – formatom EU MED 9 i Inicijativom triju mora, rekao je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković.
'Nastojat ćemo da našu poruku, da Hrvatska predstavlja međunarodna vrata za srednju Europu, što više oživotvorimo u našim ambicijama, da pošaljemo poruke sigurnosti, održivosti i otpornosti za sve zemlje Mediterana', rekao je Plenković na skupu.
Hrvatska će tijekom svog predsjedanja poslati poruku da je suradnju moguće unaprijediti, 'osobito u ovakvim turbulentnim vremenima zadnjih 15 godina koje su vidno usporile suradnju između sjevernih, istočnih i južnih obala Sredozemlja'.
Hrvatska će 2026. fokus staviti i na suradnju među stanovnicima – kroz obrazovanje, znanost, kulturu i sveučilišnu suradnju, ali i na području energetske povezanosti, sprječavanja nezakonitih migracija te općenito gospodarske razmjene i globalne sigurnosti, nastavio je premijer.
Plenković je naglasio da Hrvatska iduće godine predsjeda Inicijativom triju mora koja okuplja države s izlazom na Baltičko, Crno i Jadransko more.
Riječ je o hrvatsko-poljskom projektu regionalne suradnje pokrenutog 2015. uz snažnu potporu SAD-a kojem su se pridružile još i Češka, Slovačka, Slovenija, Austrija, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Rumunjska, Bugarska i Grčka.
Iduća godina 'stavlja u fokus našu sredozemnu, jadransku, a time i srednjoeuropsku orijentaciju', zaključio je premijer na kraju skupa u Portorožu.