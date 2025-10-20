Plenković iz Slovenije: Ako se dopusti da Rusija nakon ovakve agresije osvoji tuđi teritorij...

Hrvatska ima čast od danas prvi put preuzeti predsjedanje skupinom EU MED-9, kazao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka te skupine koji se održava u Portorožu

Hrvatska će nastojati poslati poruke o sigurnosti, održivosti i otpornosti, za sve zemlje Mediterana, kazao je Plenković. 'Ovaj format koordinacije naših stajališta o mediteranskoj politici, pa i o širim europskim i globalnim temama je izvrstan jer nas je malo, samo devet, plus predsjednica Europske komisije. Drago nam je da je s nama zadnjih nekoliko godina i jordanski kralj', dodao je premijer Plenković za HRT.

Plenković je istaknuo da će Hrvatska nastojati poslati poruke kako se može unaprijediti suradnja, osobito u turbulentnim vremenima zadnjih 15 godina i dodao da je usporena između sjevernih obala sredozemlja i istočnih i južnih. Ključna tema je plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Gazi. On je poslao ohrabrujuću poruku prije nekoliko dana, kaže Plenković i dodaje da je očito na terenu, ali i šire, da se pokušava osigurati mandat od strane Vijeća sigurnosti UN-a za međunarodne stabilizacijske snage, a koje bi mogle uopće održavati taj mir na terenu i koji bi mogao dovesti do daljnjih procesa sveobuhvatnog rješenja.

Prve fotografije oslobođenih izraelskih talaca Izvor: EPA / Autor: Israeli Government Press Office HANDOUT







'Stajalište Hrvatske je poznato, sveobuhvatno rješenje trebalo bi se sastojati od dvije države - koje jamče Izraelu sigurnost, a Palestincima svoju državu. U tom kontekstu pomoć europskih mediteranskih zemalja, arapskih zemalja, velikih sila, zemalja i Zaljeva je itekako nužna da se taj mir održi', istaknuo je hrvatski premijer.

EU MED 9 Plenković je u Portorožu sudjelovao na sastanku formata EU MED 9. U slovensko turističko odredište stigli su čelnici osam država članica Europske unije s izlazom na Mediteran, uz atlantski Portugal koji pripada mediteranskom kulturnom krugu. U Portorož su stigli i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te jordanski kralj Abdulah II. Riječ je o neformalnom formatu koji okuplja Sloveniju, Hrvatsku, Cipar, Maltu, Francusku, Italiju, Španjolsku, Grčku i Portugal, s ciljem jačanja suradnje na Sredozemlju. Inicijativa zahvaća oko 204 milijuna stanovnika, odnosno 45 posto ukupne populacije EU-a, a od ponedjeljka nakon Slovenije predsjedanje preuzima Hrvatska.

'Mi ćemo također tijekom iduće godine staviti u fokus i suradnju između ljudi, jer upravo bolja povezanost među ljudima kroz obrazovanje, kroz znanost, kroz sveučilišnu suradnju, kroz kulturu, ona ključna poveznica koja veže sve države Mediterana, nastojati razgovarati i djelovati i na području energetske suradnje', dodao je Plenković. Sastanak u Budimpešti Plenković je u ponedjeljak na marginama sastanka formata EU MED 9 u Portorožu rekao da su 'svi pokušaji koji bi trebali dovesti do mira dobrodošli' te ih Hrvatska pozdravlja. 'Ali ne bi bilo dobro da posljedice takvog mira prekrše temeljne norme međunarodnog prava', prije svega teritorijalni integritet Ukrajine. 'Ako se dopusti da Rusija nakon ovakve agresije osvoji tuđi teritorij, onda za par godina možemo samo svi skupa pogađati koja je iduća zemlja na redu', upozorio je premijer.

To bi bilo loše i zbog 'svih onih koji su izgubili život u zadnje tri godine ruske agresije, urušene civilne i energetske infrastrukture, pet milijuna izbjeglica i enormne ratne štete'. Na skup devet mediteranskih država članica EU-a stigao je i francuski predsjednik Emmanuel Macron koji je tamo također naglasio da jedini mir može biti onaj koji će osigurati dugoročnu stabilnost.