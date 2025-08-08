Hrvati u Urugvaju tradicionalnim bingom prikupljaju sredstva za zajednicu

"Riječ je o društvenom događaju s užinom i lutrijom za članove i prijatelje, kako bismo prikupili sredstva za ustanovu", rekla je Hini članica izvršnog odbora Claudia Saldias Ivanić. "Bingo održavamo jednom godišnje, a očekujemo oko 80 sudionika. Ljudi se jako zabavljaju ovom aktivnošću, to je zapravo jedna od najiščekivanijih aktivnosti", dodala je.

Posjetitelji će kupovati listić po cijeni od 500 urugvajskih pesosa, što je 10,7 eura, koji će zatim ući u bubanj za izvlačenje raznih nagrada. Svaki dodatni listić koštat će 100 pesosa, odnosno oko 2 eura, a njihov broj će biti ograničen. Članovi hrvatske zajednice će se pritom družiti uz čaj, kavu, sendviče i slastice.

U Urugvaju živi oko 5.000 Hrvata i njihovih potomaka. Prvi hrvatski useljenici bili su hrvatski pomorci koji su u drugoj polovici 18. stoljeća napuštali mletačke i španjolske brodove i ostajali u Južnoj Americi, a sto godina kasnije počeli su dolaziti emigranti iz Dalmacije.

Uoči i poslije Prvog svjetskog rata, posebno između 1924. i 1936. godine, započelo je iseljavanje većeg broja Hrvata u Urugvaj. Većinom su se koncentrirali u glavnom gradu Montevideu gdje su 1928. godine osnovali Hrvatski dom – Hogar Croata Montevideo.

"Posljednja aktivnost koju smo održali bila je radionica kuhanja i ručak, gdje smo učili kako napraviti sarmu i kiseli kupus", rekla je Saldias Ivanić. "Bilo je vrlo uspješno, a sudionici su bili jako uzbuđeni zbog budućih radionica", dodala je. Predstavnica hrvatske zajednice napominje da se uvijek trude organizirati aktivnosti kako bi okupili zajednicu.

Za mjesec dana održat će nastup u kazalištu u čast 20. obljetnice svog Tamburaškog orkestra.

"Bit će to kulturni događaj s našim orkestrom i plesnom skupinom, a gostovat će nam i Klapa Žirje iz Hrvatske", izjavila je Saldias Ivanić. Prije 24 godine je u turističkom gradu Punta del Este otvoren Trg Republike Hrvatske zahvaljujući inicijativi hrvatske zajednice.