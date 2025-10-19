kod omiša

Zatvara se Jadranska magistrala: Radovi će trajati sve do praznika rada

M.Da./Hina

19.10.2025 u 14:15

Radovi na Jadranskoj magistrali trajat će do 1. svibnja (ilustracija)
Radovi na Jadranskoj magistrali trajat će do 1. svibnja (ilustracija) Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Hrvatske ceste izvijestile su u nedjelju da se od ponedjeljka, 20. listopada, do svibnja iduće godine zatvara dio državne ceste DC8 (Jadranska magistrala) kod Omiša, zbog radova na izgradnji kružnog raskrižja, sanaciji mosta i rekonstrukciji zavoja

"Na državnoj cesti DC8, dionica 19, Omiš (D70) – LC67124, izvodit će se radovi na izgradnji kružnog raskrižja, sanaciji mosta i rekonstrukciji zavoja. Radovi će se izvoditi od ponedjeljka, 20. listopada 2025. do 1. svibnja 2026. godine. Tijekom radova promet državnom cestom DC8, dionica 19, Omiš (D70) – LC67124 (smjer Split – Makarska) odvijat će se jednosmjerno uz privremenu regulaciju prometa", priopćeno je iz Hrvatskih cesta.

Za vrijeme zatvaranja državne ceste DC8 (smjer Makarska – Split), promet će se preusmjeravati na obilazni pravac državnom cestom DC553 (obilaznica Omiša), dodaju iz Hrvatskih cesta.

