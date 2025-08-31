Okupili se Hrvati iz Bačke: Na 'važnoj točki susreta' slavili žetvu i Boga

'Naše Marijansko svetište 'Bunarić' važna je točka susreta. Za mjesne Hrvate katolike ono je mjesto njihove duhovne okrijepe ali i snaženja vjerskog i nacionalnog identiteta', izjavio je poslije mise Fazekaš .

Vjerski skup, poznatiji kao 'Bunarićko proštenje' među najvećim je godišnjim okupljanjima katolika Hrvata u Srbiji, a održava se posljednje nedjelje u kolovozu. Obnovljeno marijansko svetište Gospe od suza otvorio je 2003. nadbiskup Josip Bozanić.

Skup na Bunariću ujedno je posljednja manifestacija žetvenih svečanosti bačkih Hrvata, poznatijih kao 'Dužijanca', kojom oni običajnim i vjerskim manifestacijama od travnja do kolovoza zahvaljuju Bogu na plodovima zemlje.