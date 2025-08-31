hodočašće

Okupili se Hrvati iz Bačke: Na 'važnoj točki susreta' slavili žetvu i Boga

M.Da./Hina

31.08.2025 u 16:58

Svetište Bunarić u Bačkoj u kojemu se svake godine okupljaju Hrvati katolici
Svetište Bunarić u Bačkoj u kojemu se svake godine okupljaju Hrvati katolici Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook: Bunarić/Szentkút/Marko Miščević
Oko četiri tisuća bačkih Hrvata katolika hodočastilo je u nedjelju biskupijsko svetište Gospe od suza 'Bunarić' kraj Subotice, a misnim je slavljem koje je predvodio subotički biskup Franjo Fazekaš obilježen i kraj ovogodišnjih žetvenih svečanosti 'Dužijance'

'Naše Marijansko svetište 'Bunarić' važna je točka susreta. Za mjesne Hrvate katolike ono je mjesto njihove duhovne okrijepe ali i snaženja vjerskog i nacionalnog identiteta', izjavio je poslije mise Fazekaš.

Vjerski skup, poznatiji kao 'Bunarićko proštenje' među najvećim je godišnjim okupljanjima katolika Hrvata u Srbiji, a održava se posljednje nedjelje u kolovozu. Obnovljeno marijansko svetište Gospe od suza otvorio je 2003. nadbiskup Josip Bozanić.

Skup na Bunariću ujedno je posljednja manifestacija žetvenih svečanosti bačkih Hrvata, poznatijih kao 'Dužijanca', kojom oni običajnim i vjerskim manifestacijama od travnja do kolovoza zahvaljuju Bogu na plodovima zemlje.

