Izdane preporuke za građane koji žive blizu Vjesnikovog nebodera

Zbog požara koji je izbio u Vjesnikovom neboderu te mogućeg širenja dima na okolna područja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar izdaje sljedeće preporuke za zaštitu zdravlja građana koji žive neposredno uz požarište ili ne mogu izbjeći kretanje kraj požarišta

Senzori na 40 lokacija u gradu ne pokazuju znakove zagađenja zraka. Sljedeće preporuke odnose se na građane koji žive u neposrednoj blizini požarišta: 1. Ostanite u zatvorenim prostorima U područjima gdje je vidljiv dim ili se osjeti miris paljevine preporučuje se ostati u zatvorenom prostoru te zatvoriti prozore i vrata. 2. Smanjite ulazak vanjskog zraka Isključite ventilacijske sustave koji uvlače vanjski zrak. Klima-uređaje, ako ih imate, postavite na recirkulaciju zraka.

3. Izbjegavajte boravak na otvorenom Preporučuje se smanjiti:

tjelesne aktivnosti na otvorenom,

boravak na prometnim i izloženim lokacijama,

izlaganje djece, starijih osoba i osoba s kroničnim srčanim ili respiratornim bolestima.

4. Koristite zaštitne maske ako morate van Ukoliko se kretanje na otvorenom ne može izbjeći, preporučuje se korištenje FFP2 ili FFP3 maski koje učinkovito filtriraju fine čestice iz dima. 5. Ne provjetravajte dok se kvaliteta zraka ne poboljša Provjetravanje prostora odgodite dok nadležne službe (DHMZ, civilna zaštita, NZJZ „Dr. A. Štampar“) ne objave da se kvaliteta zraka stabilizirala.