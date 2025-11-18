Plenković o Vjesnikovom neboderu: Država će poduzeti mjere da se ta zgrada obnovi

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je u utorak kako je šteta na zgradi Vjesnika u Zagrebu velika, no najvažnije je da nema nikakvih žrtava, a država će poduzeti mjere da se ta zgrada obnovi

'Ne znamo kako je do požara došlo. Država je suvlasnik nebodera s 60 i nešto posto, a tu su i druge pravne osobe koje su također suvlasnici. No, bitno je da nema nikakvih žrtava. Šteta je velika, to je golim okom vidljivo', kazao je Plenković u Vukovaru gdje sudjeluje na obilježavanju Dana sjećanje na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Požar u Vjesnikovom neboderu Izvor: tportal.hr / Autor: Niko Matičević / tportal.hr

Malo prije ponoći, na vrhu Vjesnikovog nebodera buknuo je požar, a vatra se ubrzo proširila i na ostale katove ispod. 'Više informacija bit će poznato kada svoj posao do kraja obave Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, policija i druge službe koje su sudjelovale u osiguranju i gašenju požara', naglasio je premijer Plenković. ''Vidjet ćemo koji su uzroci. Ministarstvo nadležno za državnu imovinu, to je ministarstvo gospodina Bačića, kao i drugi resori, poduzet će mjere da se ta zgrada uredi i obnovi'.

Vjesnik u utorak ujutro Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL







