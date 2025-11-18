Plenković o Vjesnikovom neboderu: Država će poduzeti mjere da se ta zgrada obnovi

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je u utorak kako je šteta na zgradi Vjesnika u Zagrebu velika, no najvažnije je da nema nikakvih žrtava, a država će poduzeti mjere da se ta zgrada obnovi
'Ne znamo kako je do požara došlo. Država je suvlasnik nebodera s 60 i nešto posto, a tu su i druge pravne osobe koje su također suvlasnici. No, bitno je da nema nikakvih žrtava. Šteta je velika, to je golim okom vidljivo', kazao je Plenković u Vukovaru gdje sudjeluje na obilježavanju Dana sjećanje na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.
Malo prije ponoći, na vrhu Vjesnikovog nebodera buknuo je požar, a vatra se ubrzo proširila i na ostale katove ispod.
'Više informacija bit će poznato kada svoj posao do kraja obave Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, policija i druge službe koje su sudjelovale u osiguranju i gašenju požara', naglasio je premijer Plenković.
''Vidjet ćemo koji su uzroci. Ministarstvo nadležno za državnu imovinu, to je ministarstvo gospodina Bačića, kao i drugi resori, poduzet će mjere da se ta zgrada uredi i obnovi'.
U prostorima Vjesnika nalazio se dio namještaja, lustera i umjetnina iz stare zgrade Hrvatskog sabora na Markovom trgu, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković
'Ali nisu bili u neboderu, nego u drugim dijelovima Vjesnikova kompleksa tako da, koliko imam informaciju, sve je ostalo sačuvano', dodao je.
Potpredsjednik Vlade i ministar prometa Oleg Butković pohvalio je brzu reakciju vatrogasaca koji su uspjeli staviti situaciju pod kontrolom.
'Republika Hrvatska suvlasnica je Poslovnog kompleksa Vjesnik zajedno s drugim pravnim osobama. Dio koji je zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks) koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koristi za rad službenika nije zahvaćen požarom. Ministarstvo će poduzeti sve radnje kako bi se što prije pristupilo sanaciji nastale štete i obnovi cijelog kompleksa', priopćeno je jutros iz Ministarstva.