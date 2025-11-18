Tomašević: Za sada nema opasnosti da bi se zgrada mogla urušiti

'Vatrogasci će vjerojatno tijekom dana još gasiti požar zato što se stalno razbuktava, na različitim etažama gore arhiva i namještaj, bitno je da vatrogasci ne dođu u opasnost tako da se gasi i iznutra i izvana s vozilima', rekao je Tomašević.

Požar je izbio u ponedjeljak oko 23 sata, a još se ne zna koji je uzrok. Postoje neke sumnje ali radit će se očevid koji će utvrditi točan uzrok požara, dodao je.

Vjesnikov neboder jedna je od najvećih i najpoznatijih zgrada u Zagrebu. Nažalost, vidi se izvana, a vidjeli smo i iznutra da je šteta totalna, kaže Tomašević.

Većinski vlasnik zgrade je država, u njoj se čuvala arhiva. Tomašević je najavio da će razgovarati s predstavnicima države kako bi se utvrdila šteta i krenulo u projektiranje obnove ili rušenje zgrade kako bi se izgradila nova.

Istaknuo je da će statičari trebati vidjeti je li armirano-betonska konstrukcija za rušenje ili će se ići u obnovu, a s obzirom da će spaljena zgrada 'izgledati kao ruglo' nada se da će što prije ići u obnovu ili izgradnju nove.