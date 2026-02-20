hrejting

Stigla nova anketa: Ovakvi bi bili rezultati izbora da se održavaju danas

M. Šu.

20.02.2026 u 20:28

Izvor: Screenshot / Autor: HRT
Kakav bi bio omjer političkih snaga da su izbori za Hrvatski sabor ovaj vikend, donosi istraživanje HRT-a o popularnosti političkih stranaka. Od 16. do 18. veljače provela ga je agencija Promocija plus na uzorku od 1000 ispitanika, uz maksimalnu pogrešku od +/-3,53% i razinu pouzdanosti od 95%.

HDZ je i dalje vodeća stranka - s 29,8 posto potpore građana. Slijedi SDP za koji bi glasalo 22,5 posto anketiranih, donosi HRT u svom istraživanju.

Na trećem je mjestu stranka Možemo s 12,8 posto. Daleko ispod njih, s 5 posto, kao četvrta stranka je Most. Nezavisna lista Marije Selak Raspudić dobiva 2,9 posto. Prema HRejtingu, HDZ-ov koalicijski partner Domovinski pokret ima 2 posto potpore.

Da su izbori ovaj vikend, IDS bi dobio 1,2 posto, Pravo i pravda 1,1 posto, a na 1 posto su DOMiNO, zatim također koalicijski partner vladajućih HSLS te Nezavisna platforma Sjever.

Potporu manju od 1 posto imaju redom Hrvatski suverenisti (0,9%), Centar (0,8%), HNS (0,6%), HSS (0,6%), Fokus (0,5%) i HSU (0,5%).

I ovaj put mnogo je neodlučnih - 13,7 posto.

