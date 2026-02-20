Stigla nova anketa: Ovakvi bi bili rezultati izbora da se održavaju danas

HDZ je i dalje vodeća stranka - s 29,8 posto potpore građana. Slijedi SDP za koji bi glasalo 22,5 posto anketiranih, donosi HRT u svom istraživanju.

Na trećem je mjestu stranka Možemo s 12,8 posto. Daleko ispod njih, s 5 posto, kao četvrta stranka je Most. Nezavisna lista Marije Selak Raspudić dobiva 2,9 posto. Prema HRejtingu, HDZ-ov koalicijski partner Domovinski pokret ima 2 posto potpore.