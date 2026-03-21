Italija među najugroženijima situacijom u Hormuzu: Sad traže druga rješenja

Italija je počela pregovore s nekoliko zemalja, uključujući SAD, Azerbajdžan i Alžir, kako bi osigurala opskrbu plinom nakon naznaka mogućeg dugotrajnog prekida katarskih isporuka, rekao je u petak ministar energetike Gilberto Pichetto Fratin

Iran je zbog američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom, europskim zemljama i njihovim saveznicima. Tjesnacem prolazi otprilike petina svjetskog ukapljenog plina. U srijedu Izrael je napao iransko plinsko polje Južni Pars, a Iran je uzvratio napadima na energetsku infrastrukturu u zemljama uz Perzijski zaljev. Meta iranskog napada bilo je i postrojenje za preradu plina u industrijskom kompleksu QatarEnergyja, uz izjavu direktora Saada al-Kabija za Reuters da je uništeno 17 posto katarskih kapaciteta za izvoz ukapljenog plina.

Popravak će trajati od tri do pet godina Popravak će trajati od tri do pet godina i u tom razdoblju nećemo moći isporučiti 12,8 milijuna tona plina godišnje, istaknuo je Kaabi, signalizirajući moguću pauzu u isporukama u prvom redu Italiji, Belgiji, Kini i Južnoj Koreji. Cijene plina poskočile su u srijedu u Europi već nakon izraelskog napada, a iranski odgovor podigao ih je još više pa je na zatvaranju trgovine na digitalnoj burzi TTF u četvrtak megavatsat stajao 61,85 eura, Postrojenje za ukapljivanje plina bilo je zatvoreno, ali na cijene je razorno utjecala sama činjenica da je i ono napadnuto, rekao je u petak talijanski ministar na skupu u Milanu.