RASTE NAPETOST

Iran ozbiljno zaprijetio Trumpu: 'Napadnete li, gađat ćemo američke baze'

I.H./Hina

07.02.2026 u 15:14

Abbas Araghchi
Abbas Araghchi Izvor: EPA / Autor: ERDEM SAHIN
Iran će napasti američke baze na Bliskom istoku ako ga napadnu snage Sjedinjenih Američkih Država koje su se nagomilale u regiji, kazao je iranski ministar vanjskih poslova u subotu, ustrajući u tome da se to ne treba smatrati napadom na zemlje u kojima su baze smještene

Šef diplomacije Abas Arakči je govorio za katarsku televiziju Al Jazeera dan nakon što su Teheran i Washington obećali nastaviti s neizravnim nuklearnim pregovorima rasprava u Omanu u petak, koje su obje strane opisale kao pozitivne. Premda je Arakči kazao da još nije određen datum za idući krug pregovora, američki predsjednik Donald Trump je kazao da bi do njih moglo doći početkom sljedećeg tjedna.

"Mi i Washington vjerujemo da bi se trebali uskoro održati", kazao je Arakči.

Trump je zaprijetio napadom na Iran nakon gomilanja američke ratne mornarice u regiji, tražeći od Teherana da odustane od obogaćivanja uranija, što je mogući put do nuklearnih bombi, te da prekine s razvojem balističkih projektila i svojom podrškom za oružane skupine diljem regije. Teheran oduvijek poriče da namjerava razviti nuklearno oružje. Premda su obje strane naznačile spremnost da ožive pregovore o iranskom nuklearnom programu, Arakči je odbacio mogućnost njihovog proširenja na druge teme.

Fateh-1 u letu prema cilju
  • Balistička raketa Horamšar-4
  • Hormuški tjesnac smatra se zbog svog položaja jednim od najstarteškijih oružja Irana
  • Hipergolično gorivo je vrlo opasno za korištenje
  • Lansiranje iranskih projektila Fateh-110 tijekom vojne vježbe
  • Iranski dron Šahed-136
    +4
Iranske balističke rakete i projektili Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Hossein Velayati

"Bilo kakav dijalog iziskuje suzdržavanje od prijetnji i pritiska. (Teheran) samo raspravlja o svom nuklearnom pitanju. Ne raspravljamo ni o kojem drugom pitanju sa SAD-om", poručio je.

SAD je prošlog lipnja bombardirao iranska nuklearna postrojenja pridruživši se konačnim fazama 12 dana duge izraelske kampanje bombardiranja. Teheran otada govori da je zaustavio svoje aktivnosti obogaćivanja uranija. U sklopu svog odgovora na izraelsko-američku ofenzivu, Iran je tada izveo raketni napad na američku bazu u Kataru, koji održava dobre odnose s Teheranom i Washingtonom.

U slučaju novog američkog napada, Arakči je rekao da će posljedice biti slične.

"Neće biti moguće napasti američko tlo, no gađat ćemo njihove baze u regiji", kazao je. "Nećemo napadati susjedne zemlje, već ćemo se usredotočiti na američke baze smještene u njima. Postoji velika razlika između te dvije stvari".

Iran tvrdi da želi priznanje svog prava da obogaćuje uranij te da bi bio ranjiv na izraelske napade ako se odrekne svog raketnog programa.

