Berlin upozorava na prijetnju iz Irana: Vojska pod povećalom špijuna

Njemačka vojska posljednjih mjeseci sve se češće nalazi pod povećalom iranskih obavještajnih službi. Sigurnosni dužnosnici i zastupnici upozoravaju na rastući rizik od špijunaže, kibernetičkih napada i općenito pogoršano sigurnosno okruženje za Bundeswehr

Njemačka vojna obavještajna služba pojačala je razinu pripravnosti nakon što je Iran Bundeswehr, kao i druge oružane snage država Europske unije, proglasio 'terorističkim organizacijama'. Teheran je taj potez predstavio kao odgovor na odluku EU-a da Iransku revolucionarnu gardu (IRGC) stavi na popis terorističkih organizacija. Prema ocjenama njemačkih političara i sigurnosnih stručnjaka, iranska odluka stvorila je novo, znatno rizičnije okruženje za njemačke vojne baze, objekte i osoblje. Istodobno, njemačka Vojna protuobavještajna služba (MAD) i dalje smatra iranske obavještajne agencije jednim od glavnih aktera kada je riječ o špijunažnim aktivnostima usmjerenima protiv Bundeswehra.

Glasnogovornik MAD-a rekao je za Euronews da, osim klasičnih sigurnosnih prijetnji, treba ozbiljno računati i s opasnošću od kibernetičke špijunaže. Zbog toga se snažan naglasak stavlja na preventivne mjere. Preventivne aktivnosti uključuju informativne brifinge, savjetovanja i edukativne materijale namijenjene vojnicima, kako bi se povećala svijest o metodama koje koriste strane obavještajne službe. Cilj je, navode iz MAD-a, što ranije otkriti i spriječiti obavještajne operacije. Postrojbe i uredi koji se smatraju posebno izloženima stranim obavještajnim aktivnostima dobivaju dodatnu, ciljanu podršku. Zbog toga je osoblje u tim jedinicama opreznije i sklonije brzo prijavljivati sumnjive situacije. Iranska špijunaža godinama prisutna u Njemačkoj Sumnje da Iran provodi obavještajne operacije u Njemačkoj postoje već godinama, a ne tek od trenutka kada je EU stavio Revolucionarnu gardu na popis terorističkih organizacija. Njemačka Savezna služba za zaštitu ustavnog poretka ranije je upozorila da su iranske obavještajne službe 'vrlo aktivne' u zemlji. VIDEO Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?'

Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?' Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević