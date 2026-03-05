garda u akciji

Iran tvrdi: Napali smo američki tanker, brod je u plamenu

M. Šu.

05.03.2026 u 09:14

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: ALI HAIDER
Bionic
Reading

Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je da je američki naftni tanker u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva pogođen projektilom koji su lansirale iranske snage

'Brod je jutros pogođen u sjevernom Perzijskom zaljevu od strane snaga Iranske revolucionarne garde i trenutno je u plamenu', navodi Tasnim.

SAD se zasad nije oglasio o tim navodima.

vezane vijesti

Iranska revolucionarna garda ranije je objavila da ima potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem te da je taj pomorski prolaz praktično zatvoren za izvoz nafte i plina. Američki predsjednik Donald Trump u utorak je izjavio da je spreman rasporediti američku ratnu mornaricu kako bi pratila tankere kroz taj uski morski prolaz, kojim prolazi oko petine svjetske nafte.

Tvrdnje o napadu zasad nisu neovisno potvrđene.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'DVIJE MINUTE DO CILJA'

'DVIJE MINUTE DO CILJA'

Iran poslao bombardere na najveću američku bazu: Katarski lovci ih srušili u dramatičnoj borbi
uživo

uživo

Iranski dronovi napali Azerbajdžan. Krenuo novi val napada na Izrael
TAJNI BRIFING U KONGRESU

TAJNI BRIFING U KONGRESU

Procurilo iz Pentagona: Iran je rasporedio tisuće dronova, nemamo kapaciteta da ih zaustavimo

najpopularnije

Još vijesti