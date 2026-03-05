Iran tvrdi: Napali smo američki tanker, brod je u plamenu

Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je da je američki naftni tanker u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva pogođen projektilom koji su lansirale iranske snage
'Brod je jutros pogođen u sjevernom Perzijskom zaljevu od strane snaga Iranske revolucionarne garde i trenutno je u plamenu', navodi Tasnim.
SAD se zasad nije oglasio o tim navodima.
Iranska revolucionarna garda ranije je objavila da ima potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem te da je taj pomorski prolaz praktično zatvoren za izvoz nafte i plina. Američki predsjednik Donald Trump u utorak je izjavio da je spreman rasporediti američku ratnu mornaricu kako bi pratila tankere kroz taj uski morski prolaz, kojim prolazi oko petine svjetske nafte.
Tvrdnje o napadu zasad nisu neovisno potvrđene.