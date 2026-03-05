Iranski šef diplomacije prijeti: 'Gorko ćete zažaliti!'

odmazada SAD-u?

Nakon potapanja iranske fregate kod Šri Lanke, Iran je zaprijetio odmazdom SAD-u

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči izjavio je da će SAD 'gorko zažaliti' zbog potapanja iranskog ratnog broda uz obalu Šri Lanke.

Aragči je na društvenoj mreži X naveo da je SAD počinio 'zločin na moru, 2000 milja od iranskih obala'. Dodao je da je fregata Iris Dena, koja je bila u posjetu indijskoj ratnoj mornarici i prevozila gotovo 130 mornara, pogođena u međunarodnim vodama bez upozorenja.

'Zapamtite moje riječi: SAD će gorko zažaliti zbog presedana koji je postavio', poručio je.

Američki ministar obrane Pete Hegseth ranije je potvrdio da je američka podmornica potopila iranski ratni brod u Indijskom oceanu, navodeći da je 'mislio da je siguran u međunarodnim vodama'.

'Umjesto toga potopljen je torpedom, tihom smrću – prvim potapanjem neprijateljskog broda torpedom od Drugog svjetskog rata. Kao i u tom ratu, kada smo bili Ministarstvo rata, borimo se da pobijedimo', izjavio je Hegseth.

