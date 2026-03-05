mogući napad

Iran bi mogao ostati bez još jednog ratnog broda: Nalazi se na istoj lokaciji kao nesretna fregata IRIS Dena

Iranska fregata IRIS Dena potopljena je nedaleko od Šri Lanke
Iran je potvrdio da se drugi iranski ratni brod kreće prema teritorijalnim vodama Šri Lanke, u istom području u kojem je američka podmornica jučer potopila iransku fregatu

Glasnogovornik Vlade Šri Lanke naveo je da se brod, koji ima više od 100 članova posade, trenutno nalazi neposredno izvan teritorijalnih voda Šri Lanke.

Poručio je da pokušavaju 'zaštititi živote' na iranskom brodu uz svoju obalu.

U srijedu je američka podmornica torpedom potopila iranski ratni brod u međunarodnim vodama uz obalu Šri Lanke.

Podsjetimo, šrilankanska ratna mornarica i zrakoplovstvo spasili su u utorak 32 mornara nakon što je zaprimljen poziv u pomoć s iranske ratne fregate, oko 40 kilometara od obale. Američki ministar obrane Pete Hegseth objavio je da je američka podmornica torpedom pogodila fregatu u međunarodnim vodama.

Fregata Dena i drugi iranski brodovi vraćali su se s Međunarodne smotre flota 2026., višedržavnog pomorskog okupljanja u Visakhapatnamu u Indiji, na kojem su sudjelovale 54 zemlje.

Prema dostupnim informacijama, iz mora je izvučeno više od 80 tijela koja su prevezena u bolnicu u Galleu, dok su obližnje zdravstvene ustanove pripremljene za prihvat poginulih.

