Iran bi mogao ostati bez još jednog ratnog broda: Nalazi se na istoj lokaciji kao nesretna fregata IRIS Dena

Poručio je da pokušavaju 'zaštititi živote' na iranskom brodu uz svoju obalu.

Glasnogovornik Vlade Šri Lanke naveo je da se brod, koji ima više od 100 članova posade , trenutno nalazi neposredno izvan teritorijalnih voda Šri Lanke.

Podsjetimo, šrilankanska ratna mornarica i zrakoplovstvo spasili su u utorak 32 mornara nakon što je zaprimljen poziv u pomoć s iranske ratne fregate, oko 40 kilometara od obale. Američki ministar obrane Pete Hegseth objavio je da je američka podmornica torpedom pogodila fregatu u međunarodnim vodama .

U srijedu je američka podmornica torpedom potopila iranski ratni brod u međunarodnim vodama uz obalu Šri Lanke.

Fregata Dena i drugi iranski brodovi vraćali su se s Međunarodne smotre flota 2026., višedržavnog pomorskog okupljanja u Visakhapatnamu u Indiji, na kojem su sudjelovale 54 zemlje.

Prema dostupnim informacijama, iz mora je izvučeno više od 80 tijela koja su prevezena u bolnicu u Galleu, dok su obližnje zdravstvene ustanove pripremljene za prihvat poginulih.