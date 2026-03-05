VIDEO Drama u Azerbajdžanu: Iranski dronovi udarili na aerodrom

Tri iranska drona gađala su putnički terminal zračne luke Razi u azerbajdžanskom Nahčivanu, blizu granice s Iranom
Tri iranska drona ciljala su putnički terminal zračne luke Razi u azerbajdžanskom Nahčivanu, izjavile su azerbajdžanske vlasti za Euronews.
Videozapisi s mjesta događaja prikazuju dron kako leti prema zračnoj luci, oštećenje glavnog terminala i hitne službe na licu mjesta.
U drugom videu, koji je dobio Euronews, vidi se dron kako udara u zračnu luku uz veliku eksploziju i oblak dima koji se pojavljuju nakon napada.
Nahčivan se nalazi u neposrednoj blizini iransko-azerbajdžanske granice.
'Oštro osuđujemo ove napade bespilotnim letjelicama izvedene s teritorija Islamske Republike Iran, a koji su rezultirali štetom na zgradi zračne luke i ozljedama dvojice civila', poručeno je iz azerbajdžanskog ministarstva vanjskih poslova.
Iranski veleposlanik pozvan na razgovor
Ministarstvo vanjskih poslova Azerbajdžana objavilo je dodatne informacije o dronovima iz Irana koji su pali na njihov teritorij.
U priopćenju se navodi da taj 'napad' predstavlja kršenje međunarodnog prava te se od Irana traži da hitno razjasni situaciju i poduzme mjere kako se slični incidenti ne bi ponovili.
'Azerbajdžanska strana zadržava pravo poduzeti odgovarajuće mjere odgovora', priopćilo je ministarstvo, dodajući da je iranski veleposlanik u Bakuu pozvan na razgovor kako bi mu se uputio 'oštar prosvjed'.