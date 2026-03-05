VIDEO Drama u Azerbajdžanu: Iranski dronovi udarili na aerodrom

Tri iranska drona ciljala su putnički terminal zračne luke Razi u azerbajdžanskom Nahčivanu , izjavile su azerbajdžanske vlasti za Euronews.

Videozapisi s mjesta događaja prikazuju dron kako leti prema zračnoj luci, oštećenje glavnog terminala i hitne službe na licu mjesta.

U drugom videu, koji je dobio Euronews, vidi se dron kako udara u zračnu luku uz veliku eksploziju i oblak dima koji se pojavljuju nakon napada.

🚨 The airport in Azerbaijan after an Iranian attack Local channels claim the strike was targeted. This is the first known case of such UAVs being used to strike Azerbaijani territory. Well then, congratulations to all of us on the start of a new round of action. https://t.co/MvrLRlRJHA pic.twitter.com/zU2xnaJJJw

Nahčivan se nalazi u neposrednoj blizini iransko-azerbajdžanske granice.

'Oštro osuđujemo ove napade bespilotnim letjelicama izvedene s teritorija Islamske Republike Iran, a koji su rezultirali štetom na zgradi zračne luke i ozljedama dvojice civila', poručeno je iz azerbajdžanskog ministarstva vanjskih poslova.

Iranski veleposlanik pozvan na razgovor

Ministarstvo vanjskih poslova Azerbajdžana objavilo je dodatne informacije o dronovima iz Irana koji su pali na njihov teritorij.

U priopćenju se navodi da taj 'napad' predstavlja kršenje međunarodnog prava te se od Irana traži da hitno razjasni situaciju i poduzme mjere kako se slični incidenti ne bi ponovili.

'Azerbajdžanska strana zadržava pravo poduzeti odgovarajuće mjere odgovora', priopćilo je ministarstvo, dodajući da je iranski veleposlanik u Bakuu pozvan na razgovor kako bi mu se uputio 'oštar prosvjed'.