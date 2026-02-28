MVEP poslao upozorenje svim hrvatskim državljanima: Stigle nove preporuke za putovanja

'Zbog eskalacije sigurnosne situacije na Bliskom istoku, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske poziva hrvatske državljane na pojačan oprez i pravodobno informiranje prije putovanja. Aktualne preporuke i upozorenja dostupne su na Konzularnom portalu: https://mvep.gov.hr/informacije-konzularni-portal/konzularne-informacije-22730/preporuke-za-putovanja-22854/upozorenja/245044 . Ministarstvo kontinuirano prati situaciju i prema potrebi ažurira informacije', objavili su na X-u.

MVEP je već izmjenio preporuke za niz država. Tako se u slučaju Bahreina, preporučuje izbjegavanje svih putovanja u tu državu.

'Zbog aktualnih sigurnosnih napetosti povezanih sa situacijom u Iranu te mogućnosti daljnje eskalacije sukoba u regiji, hrvatskim državljanima koji se nalaze u zemljama Zaljeva ili planiraju putovanje u ovu regiju preporučuje se pojačan oprez. Putnike se poziva da redovito prate službene upute i obavijesti lokalnih vlasti, kao i preporuke nadležnih tijela Republike Hrvatske, radi pravodobnog informiranja i prilagodbe vlastitih planova. ​Također se preporučuje praćenje obavijesti zrakoplovnih prijevoznika zbog mogućih izmjena letova ili ograničenja u zračnom prometu koja mogu nastati uslijed pogoršanja sigurnosne situacije u regiji', stoji u preporuci ministarstva.

Slična preporuka MVEP-a vrijedi i za Irak, Jordan, Kuvajt, Katar, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate

MVEP je izmijenio i preporuke za Libanon, gdje se također preporuča izbjegavanje svih putovanja u tu državu. U svjetlu najnovijeg pogoršanja sigurnosne situacije u Libanonu i susjednim zemljama Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poziva hrvatske državljane da napuste Libanon.

Preporuča se i izbjegavanje svih putovanja u Oman, Iranu susjednu ržavu, koja doduše nije meta iranskih napada.

'Zbog aktualne sigurnosne situacije preporučuje se odgađanje putovanja u Oman do daljnjega. Svim hrvatskim državljanima u Omanu preporučamo da do daljnjega ostanu u svojim domovima ili drugom sigurnom zatvorenom prostoru te ograniče kretanje. Veleposlantvo RH u Katru prati razvoj situacije i u redovitom je kontaktu s nadležnim omanskim tijelima. Preporučamo praćenje službenih obavijesti lokalnih vlasti i postupanje u skladu s njihovim uputama', poručuju iz MVEP-a.

Kada je u pitanju Izrael, preporuka je izbjegavati sva putovanja u tu zemlju. 'Obzirom na opetovane najave SAD-a (i Izraela) o intervenciji na Iran, koje uključuju i mogućnost vojne intervencije odnosno međusobnih masovnih raketiranja između Izraela i Irana, opća sigurnosna situacija je izrazito nepredvidljiva, s mogućim naglim promjenama. Izraelska vlada je proglasila najviši stupanj rizika sigurnosne ugroze na nacionalnoj razini. Djelomice su ukinuti letovi između EU i Izraela te su mogući daljnji poremećaji zračnog prometa. Također, u slučaju raketnih udara izlasci kopnenim putem su ograničeni i sigurnosno iznimno rizični. Vojne intervencije IDF-a u Gazi i Libanonu se nastavljaju. Ulasci u Pojas Gaze iz Izraela nisu mogući, a prelasci prema Zapadnoj obali su zbog ratnog stanja otežani i ograničeni. Dodatno, postoji rizik od terorističkih napada posebno na graničnoj liniji sa Zapadnom obalom i gradu Jeruzalemu', pobrojali su u ministarstvu.