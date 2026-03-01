Amerikanci objavili koliko njihovih vojnika je poginulo u napadu na Iran

Središnje zapovjedništvo američke vojske je priopćilo da su neki američki vojnici zadobili manje ozbiljne ozljede.

"Još je nekoliko vojnika zadobilo lakše ozljede od šrapnela ili potres mozga. Oni će se uskoro vratiti na dužnost. Glavne borbene operacije se nastavljaju i naši napori da nastavimo su u tijeku", objavilo je zapovjedništvo na platformi ⁠X.

Odbilo je iznijeti pojedinosti o tomu na koji su način američki vojnici ubijeni i ranjeni. Zna se da je iranska Revolucionarna garda ispalila žestoke salve dronova i raketa na ciljeve širom Bliskog istoka.

U nedjelju ujutro Iran je objavio da je napao nosač zrakoplova Abraham Lincoln četirima balističkim raketama, prenijeli su državni mediji, no Središnje zapovjedništvo je objavilo da brod nije pogođen i da iranske rakete nisu došle ni blizu plovilu.

Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama stradalima u nekon velikoj američkoj vojnoj operaciji koju je naredio predsjednik Donald Trump otkako se vratio na predsjedničku dužnost prošle godine.

U američkom bombardiranju iranskih nuklearnih lokacija prošlog lipnja i pri uhićenju venzuelskog predsjednika u siječnju nije bilo žrtava među američkim vojnicima.

Trump je u subotu upozorio da bi moglo biti američkih žrtava. "Moja administracija poduzela je sve moguće korake kako bi smanjila rizik za američko osoblje u regiji", rekao je.

"No unatoč tomu, i ne dajem ovu izjavu olako, iranski režim želi ubijati. Životi hrabrih američkih junaka možda će biti izgubljeni, a može biti i žrtava. To se često događa u ratu", dodao je Trump.