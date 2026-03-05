Trumpov čovjek u Venezueli: 'Mogućnosti suradnje su neograničene'

S brojnim mogućnostima suradnje i američkim rudarskim tvrtkama spremnim za djelovanje, privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez toplo je u srijedu, dva mjeseca pošto su Amerikanci zarobili Nicolasa Madura, dočekala ministra unutarnjih poslova SAD-a Douga Burguma, poznatog po bliskim vezama s naftnom i plinskom industrijom
Rodriguez je pod pritiskom Sjedinjenih Država već ugostila nekoliko američkih dužnosnika i reformirala je zakon o ugljikovodicima, otvorivši sektor privatnim ulaganjima, proglasila amnestiju koja će omogućiti oslobađanje svih političkih zatvorenika i obećala reformu pravosuđa. U srijedu je ponovila svoje obećanje o reformi zakona o rudarstvu.
Predsjednik Trump čestitao je Rodriguez na svojoj društvenoj mreži Truth Social na "izvrsnom radu", a ona mu odmah uzvratila na "ljubaznoj spremnosti njegove administracije da surađuje na programu koji jača suradnju u korist naroda Sjedinjenih Država i Venezuele".
Obnavljanje avionskih veza
U međuvremenu je američka vlada ovlastila American Airlines da uspostavi zračne veze s Venezuelom putem jedne od svojih podružnica, Envoy Airlinesa, prema dokumentima Ministarstva prometa koje je vidio AFP.
Zračne veze između Sjedinjenih Država i Venezuele obustavljene su od 2019. godine nakon prekida diplomatskih odnosa između dviju zemalja.
U Caracasu je ministar Burgum, koji je ujedno i predsjednik Nacionalnog energetskog vijeća SAD-a, izjavio da su "mogućnosti suradnje i sinergije između dviju zemalja neograničene".
"Danas je ovdje s nama više od dvadeset američkih tvrtki, neke od najvećih, najjačih i najboljih rudarskih tvrtki na svijetu. Jedva čekaju da počnu raditi", nastavio je.
Ublažavanje sankcija
Venezuela je zemlja bogata mineralima poput zlata, dijamanata, boksita i koltana. Washington je uveo sankcije naftnom i rudarskom sektoru zemlje nakon ponovnog izbora Madura za predsjednika 2018. godine, na izborima koje je oporba bojkotirala.
Otkako je Maduro uhićen Trump je donekle ublažio sankcije protiv Caracasa. Burgumov posjet dolazi dva tjedna nakon posjeta ministra energetike Chrisa Wrighta, koji je posjetio naftne bušotine neposredno nakon reforme zakona o ugljikovodicima.