Trumpov čovjek u Venezueli: 'Mogućnosti suradnje su neograničene'

S brojnim mogućnostima suradnje i američkim rudarskim tvrtkama spremnim za djelovanje, privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez toplo je u srijedu, dva mjeseca pošto su Amerikanci zarobili Nicolasa Madura, dočekala ministra unutarnjih poslova SAD-a Douga Burguma, poznatog po bliskim vezama s naftnom i plinskom industrijom

Rodriguez je pod pritiskom Sjedinjenih Država već ugostila nekoliko američkih dužnosnika i reformirala je zakon o ugljikovodicima, otvorivši sektor privatnim ulaganjima, proglasila amnestiju koja će omogućiti oslobađanje svih političkih zatvorenika i obećala reformu pravosuđa. U srijedu je ponovila svoje obećanje o reformi zakona o rudarstvu. Predsjednik Trump čestitao je Rodriguez na svojoj društvenoj mreži Truth Social na "izvrsnom radu", a ona mu odmah uzvratila na "ljubaznoj spremnosti njegove administracije da surađuje na programu koji jača suradnju u korist naroda Sjedinjenih Država i Venezuele".

Obnavljanje avionskih veza U međuvremenu je američka vlada ovlastila American Airlines da uspostavi zračne veze s Venezuelom putem jedne od svojih podružnica, Envoy Airlinesa, prema dokumentima Ministarstva prometa koje je vidio AFP. Zračne veze između Sjedinjenih Država i Venezuele obustavljene su od 2019. godine nakon prekida diplomatskih odnosa između dviju zemalja.

U Caracasu je ministar Burgum, koji je ujedno i predsjednik Nacionalnog energetskog vijeća SAD-a, izjavio da su "mogućnosti suradnje i sinergije između dviju zemalja neograničene". "Danas je ovdje s nama više od dvadeset američkih tvrtki, neke od najvećih, najjačih i najboljih rudarskih tvrtki na svijetu. Jedva čekaju da počnu raditi", nastavio je.