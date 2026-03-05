nakon madurova pada

Trumpov čovjek u Venezueli: 'Mogućnosti suradnje su neograničene'

M.Da./Hina

05.03.2026 u 09:20

Prvi čovjek američkog MUP-a Doug Burgum i predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez
Prvi čovjek američkog MUP-a Doug Burgum i predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Bionic
Reading

S brojnim mogućnostima suradnje i američkim rudarskim tvrtkama spremnim za djelovanje, privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez toplo je u srijedu, dva mjeseca pošto su Amerikanci zarobili Nicolasa Madura, dočekala ministra unutarnjih poslova SAD-a Douga Burguma, poznatog po bliskim vezama s naftnom i plinskom industrijom

Rodriguez je pod pritiskom Sjedinjenih Država već ugostila nekoliko američkih dužnosnika i reformirala je zakon o ugljikovodicima, otvorivši sektor privatnim ulaganjima, proglasila amnestiju koja će omogućiti oslobađanje svih političkih zatvorenika i obećala reformu pravosuđa. U srijedu je ponovila svoje obećanje o reformi zakona o rudarstvu.

Predsjednik Trump čestitao je Rodriguez na svojoj društvenoj mreži Truth Social na "izvrsnom radu", a ona mu odmah uzvratila na "ljubaznoj spremnosti njegove administracije da surađuje na programu koji jača suradnju u korist naroda Sjedinjenih Država i Venezuele".

Obnavljanje avionskih veza

U međuvremenu je američka vlada ovlastila American Airlines da uspostavi zračne veze s Venezuelom putem jedne od svojih podružnica, Envoy Airlinesa, prema dokumentima Ministarstva prometa koje je vidio AFP.

Zračne veze između Sjedinjenih Država i Venezuele obustavljene su od 2019. godine nakon prekida diplomatskih odnosa između dviju zemalja.

Nakon svrgavanja Nicolasa Madura, suradnja SAD-a i Venezuele sve je bolja
Nakon svrgavanja Nicolasa Madura, suradnja SAD-a i Venezuele sve je bolja Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U Caracasu je ministar Burgum, koji je ujedno i predsjednik Nacionalnog energetskog vijeća SAD-a, izjavio da su "mogućnosti suradnje i sinergije između dviju zemalja neograničene".

"Danas je ovdje s nama više od dvadeset američkih tvrtki, neke od najvećih, najjačih i najboljih rudarskih tvrtki na svijetu. Jedva čekaju da počnu raditi", nastavio je.

vezane vijesti

Ublažavanje sankcija

Venezuela je zemlja bogata mineralima poput zlata, dijamanata, boksita i koltana. Washington je uveo sankcije naftnom i rudarskom sektoru zemlje nakon ponovnog izbora Madura za predsjednika 2018. godine, na izborima koje je oporba bojkotirala.

Otkako je Maduro uhićen Trump je donekle ublažio sankcije protiv Caracasa. Burgumov posjet dolazi dva tjedna nakon posjeta ministra energetike Chrisa Wrighta, koji je posjetio naftne bušotine neposredno nakon reforme zakona o ugljikovodicima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'DVIJE MINUTE DO CILJA'

'DVIJE MINUTE DO CILJA'

Iran poslao bombardere na najveću američku bazu: Katarski lovci ih srušili u dramatičnoj borbi
uživo

uživo

Iranski dronovi napali Azerbajdžan. Krenuo novi val napada na Izrael
TAJNI BRIFING U KONGRESU

TAJNI BRIFING U KONGRESU

Procurilo iz Pentagona: Iran je rasporedio tisuće dronova, nemamo kapaciteta da ih zaustavimo

najpopularnije

Još vijesti