Igra živaca velikih sila na istoku Europe: Je li Putin spreman na rat u Ukrajini kako bi spriječio NATO da dođe u Kijev?

Odnosi NATO-a i Rusije posljednjih tjedana podsjećanju na hladnoratovske dane - prijetnje i upozorenja pršte s obje strane, provode se veliki vojni manevri uz granice, a u pozadini se vode hibridne bitke u kojima se manipulira sudbinama migranata ili širenjem lažnih vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorava da će biti prisiljen djelovati ako NATO prijeđe 'crvene linije' prema Ukrajini, a NATO i Sjedinjene Američke Države uzvraćaju da će Rusija platiti visoku cijenu u slučaju nove vojne agresije protiv Ukrajine

Putin je u utorak izbjegao izravno reći planira li premjestiti ruske trupe preko ukrajinske granice. Novo povećanje vojne snage uslijedilo je nakon sličnog porasta u proljeće, kada je Rusija okupila oko 100.000 vojnika na ukrajinskim granicama, ali je kasnije najavila povlačenje. Sada se opet u blizini ukrajinske granice okupio sličan broj vojnika.

Aktualna ukrajinska vlast željela bi uvesti zemlju u NATO jer članstvo u njemu vidi kao branu od agresivne politike Kremlja. Za sada nisu dobili obećanje o mogućem članstvu, ali NATO jasno poručuje da neće dopustiti novu agresiju na Ukrajinu. Ipak, vojna suradnja sa Zapadom postoji i Rusija ne krije nezadovoljstvo zbog prisutnosti njihovih vojnih brodova, posebno američkih, u Crnom moru, kao i time što su se njihovi bombarderi približili Rusiji na 20 kilometara. Moskva je jako zabrinuta i ne želi da se NATO useli u Ukrajinu.

'Ako se neka vrsta napadačkog sustava pojavi na teritoriju Ukrajine, vrijeme leta do Moskve bit će sedam do deset minuta, a pet minuta u slučaju postavljanja hipersoničnog oružja. Samo zamislite to', požalio se Putin i potom zapitao što je činiti Rusiji u takvom scenariju. Odgovorio je da je nužno stvoriti nešto slično u odnosu na one koji im prijete na taj način. 'I nama treba pet minuta da dosegnemo one koji bi izdali takvu zapovijed', pohvalio se ruski predsjednik, prenosi AP.