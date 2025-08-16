Hrvat uhićen u Srbiji: 'Lažno sam optužen, na sudu su me uvjerili da je bolje da priznam'

Nakon te njegove izjave, hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da je uhićenom Hrvatu izrečena novčana kazna i da mu je zabranjen ulazak u Srbiju na godinu dana. On sam za 24sata tvrdi da nije sudjelovao ni u kakvim prosvjedima te da su optužbe protiv njega lažne.

Podsjetimo, srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić izvijestio je da je uhićen hrvatski državljanin Bruno Horvat te da je on napadao srpsku žandarmeriju na prosvjedima u četvrtak navečer.

'Došao sam u Srbiju kod prijatelja u posjetu, mi se nismo nalazili na prosvjedu kao što je rečeno. Tamo su me legitimirali, u sporednoj ulici, ponavljam da na prosvjedu nisam bio, niti sam skandirao niti nešto slično. Vidjeli su moje hrvatske dokumente i odveli su me u stanicu s ostalima iz Srbije, koji su tamo bili', rekao je za 24sata.

Kaže da su uhićeni državljani Srbije, koji su privedeni s njim, pušteni nakon sat vremena, a da je on zadržan u pritvoru cijelu noć.

'Ujutro sam odveden na sud gdje su mi prišili optužbu da sam gađao žandarmeriju, da sam sudjelovao na prosvjedu, da sam bio drzak i bezobrazan, da sam ih gađao sa suzavcem, pirotehnikom i razno raznim predmetima. Ja uopće nisam ozlijeđen, da sam radio to što su rekli vjerojatno bih imao nekakvu ozljedu. Na sudu su insinuirali da ako to ne priznam, da mi slijedi gore od novčane kazne. Dobio sam kaznu od 41.000 dinara što je oko 400 eura. Kako su mi rekli da ako ne priznam da će biti težih posljedica, ja sam u toj situaciji prihvatio novčanu kaznu, to sam platio', ispričao je i dodao da je istog trena bio deportiran u Hrvatsku.



Za kraj je rekao da u pritvoru nije bio fizički maltretiran, ali da mu je psihički bilo teško, te je najavio žalbu na odluku srbijanskog suda.