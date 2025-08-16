Bolest, egzoskelet ili nešto treće? Putinu se opet neobično trzala noga

Na snimkama koje je objavio Kremlj , vidi se kako se ruskom predsjedniku više puta trza koljeno dok je stajao uz američkog kolegu na kraju njihovog susreta na Aljasci, piše Daily Mail , koji je objavio i video.

Neobične Putinove pokrete primijetili su Ukrajinci, ismijavajući 72-godišnjakovo vrpoljenje i nagađajući o njegovom zdravstvenom stanju . Neki su otišli toliko daleko da tvrde da ruski predsjednik nosi 'lagani egzoskelet' , uz cipele s debelim džonom, da bi sakrio svoj Napoleonov kompleks s obzirom na to da je visok 170 cm, dok je Trump visok 190. Egzoskelet je nosivi robotski uređaj dizajniran da pomogne ili poboljša držanje osobe koja ga nosi.

Osim što mu se trzalo koljeno desne noge, Putin je više puta naizmjence dizao prse i petu lijeve noge te se cijelo vrijeme kratkog razgovora njihao naprijed-nazad.

NIje to prvi puta da se u javnosti špekulira o zdravlju ruskog predsjednika, a već je u nekoliko navrata uočeno da mu se noge čudnovato trzaju i dok stoji i dok sjedi. U studenom 2024. Daily Mail je objavio video kako mu se lijeva noga trza dok stoji, a tada su iznesene sumnje da Putin ima Parkinsonovu bolest. Na toj je snimci također naizmjence podizao prste i petu lijeve noge.