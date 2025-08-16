U RAZGOVORU S TRUMPOM

Bolest, egzoskelet ili nešto treće? Putinu se opet neobično trzala noga

V. Mo.

16.08.2025 u 17:31

Vladimir Putin i Donald Trump
Vladimir Putin i Donald Trump Izvor: Screenshot / Autor: kremlin.ru
Bionic
Reading

Ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu noga se neobično trzala dok se opraštao od čelnika SAD-a Donalda Trumpa

Na snimkama koje je objavio Kremlj, vidi se kako se ruskom predsjedniku više puta trza koljeno dok je stajao uz američkog kolegu na kraju njihovog susreta na Aljasci, piše Daily Mail, koji je objavio i video.

Neobične Putinove pokrete primijetili su Ukrajinci, ismijavajući 72-godišnjakovo vrpoljenje i nagađajući o njegovom zdravstvenom stanju. Neki su otišli toliko daleko da tvrde da ruski predsjednik nosi 'lagani egzoskelet', uz cipele s debelim džonom, da bi sakrio svoj Napoleonov kompleks s obzirom na to da je visok 170 cm, dok je Trump visok 190. Egzoskelet je nosivi robotski uređaj dizajniran da pomogne ili poboljša držanje osobe koja ga nosi.

Prvi susret Trumpa i Putina
  • Prvi susret Trumpa i Putina
  • Prvi susret Trumpa i Putina
  • Prvi susret Trumpa i Putina
  • Prvi susret Trumpa i Putina
  • Prvi susret Trumpa i Putina
Prvi susret Trumpa i Putina Izvor: Profimedia / Autor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Osim što mu se trzalo koljeno desne noge, Putin je više puta naizmjence dizao prse i petu lijeve noge te se cijelo vrijeme kratkog razgovora njihao naprijed-nazad.

NIje to prvi puta da se u javnosti špekulira o zdravlju ruskog predsjednika, a već je u nekoliko navrata uočeno da mu se noge čudnovato trzaju i dok stoji i dok sjedi. U studenom 2024. Daily Mail je objavio video kako mu se lijeva noga trza dok stoji, a tada su iznesene sumnje da Putin ima Parkinsonovu bolest. Na toj je snimci također naizmjence podizao prste i petu lijeve noge.

Na snimci iz rujna 2022. vidljivo je nekontrolirano pomicanje nogu dok Putin sjedi i razgovara s učenicima u školi, a tada je djeci to objasnio bizarnom šalom da ima 'gumenu stražnjicu' zbog koje se stalno vrpolji.

Izvor: Društvene mreže / Autor: The Sun

tportal
