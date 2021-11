Putin prijeti da će djelovati ako NATO prijeđe crvene linije prema Ukrajini

Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je u utorak da će Rusija biti prisiljena djelovati ako NATO prijeđe njezine 'crvene linije' prema Ukrajini, a NATO i Sjedinjene Američke Države su upozorile Rusiju da će platiti visoku cijenu u slučaju nove vojne agresije protiv Ukrajine

Putin je na investicijskom forumu u Moskvi rekao da se nada da će zdrav razum prevagnuti na svim stranama, ali želi da NATO bude svjestan zabrinutosti Rusije za vlastitu sigurnost.

"Ako se neka vrsta napadačkog sustava pojavi na teritoriju Ukrajine, vrijeme leta do Moskve bit će sedam do 10 minuta, a pet minuta u slučaju postavljanja hipersoničnog oružja. Samo zamislite to", rekao je Putin.

"Što nam je činiti u takvom scenariju? Morat ćemo stvoriti nešto slično u odnosu na one koji nam prijete na taj način. I mi to možemo učiniti sada."